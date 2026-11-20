Come da tradizione, sono partiti nelle ore scorse i saldi del Black Friday su Xbox Store, che portano sconti su migliaia di giochi nel catalogo di Xbox Series X|S e Xbox One, in una delle mandata più ricche tra le iniziative promozionali organizzate sulla piattaforma Microsoft.
Si tratta di una lista veramente molto lunga, visto che si parla di oltre 2000 titoli in sconto, dunque sarebbe poco pratico fornire una panoramica completa in questa sede, ma potete dirigervi sulla versione web ufficiale di Xbox Store per dare un'occhiata all'elenco oppure utilizzare uno dei siti specializzati nel tracking dei prezzi come DekuDeals o simili.
Gli sconti in corso sono validi fino al 3 dicembre, dunque ci sono ancora diversi giorni a disposizione per farsi un'idea più precisa delle offerte disponibili e dedicarsi allo shopping in digitale, considerando che i giochi sono davvero tanti.
Qualche esempio interessante fra gli sconti
Possiamo però effettuare qui sotto una selezione tra i giochi che possono risultare più interessanti all'interno dell'ondata di sconti attuale, anche considerando che molti di questi risultano alquanto recenti, mentre altri hanno attualmente un tasso di sconto notevole.
La maggiore parte degli sconti termina il 3 dicembre, ma alcuni di questi possono avere variazioni nella tempistica.
Riportiamo dunque qui sotto alcuni dei giochi attualmente in promozione, considerando che si tratta però di una selezione molto parziale.
- Gears of War: E-Day - 48,99€
- 007 First Light: Deluxe Edition - 39,99€
- Final Fantasy 7 Rebirth - 8,99€
- Hogwarts Legacy - 6,99€
- Cult of the Lamb - 4,99€
- LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - 5,99€
- Dead Space - 7,99€
- Silent Hill 2 - 20,99€
- Silent Hill f - 20,99€
- Disco Elysium - 9,99€
- Star Wars Jedi: Survivor - 11,99€
- Pentiment - 4,99€
- Metro: Last Light Redux - 1,99€
- DOOM: The Dark Ages - 24,99€
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - 31,99€
- Wolfenstein 2: The New Colossus - 5,99€
- Mortal Kombat 1 - 7,49€
- Hell is Us - 8,99€
- Final Fantasy 16 - 23,99€
- Yakuza 0: Director's Cut - 19,99€
- Metro Exodus - 2,99€
- Starfield - 24,99€
- Avowed - 24,99€
- The Elder Scrolls v: Skyrim Anniversary Edition - 18,14€
- Battlefield 6 - 26,39€
- Grounded: Fully Yoked - 15,99€
- Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition - 26,99€
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered - 32,99€
- Rare Replay - 7,99€
- Clair Obscur: Expedition 33 - 37,49€
- Halo: Campaign Evolved - 35,99€
- Age of Empires IV: Anniversary Edition - 13,99€
In molti casi i pressi sono i più bassi mai registrati per i titoli in questione, cosa che rende l'occasione decisamente interessante.
Sconti anche su controller e accessori
Da notare, peraltro, che in diversi casi le edizioni deluxe o comunque quelle speciali in quanto comprensive di ulteriori contenuti con questi sconti vengono a costare meno rispetto alle edizioni standard, dunque se cercate un titolo particolare fate caso anche alle variazioni di prezzo applicate alle eventuali edizioni speciali rispetto alle standard.
Oltre ai giochi digitali su Xbox Store, i saldi del Black Friday propongono sconti anche su controller e accessori vari, con i primi generalmente proposti con il 20% di riduzione rispetto al prezzo standard.
Da notare anche la presenza di uno sconto speciale del 15% sui controller costruiti attraverso Xbox Lab, con incisione gratuita.