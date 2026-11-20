Come da tradizione, sono partiti nelle ore scorse i saldi del Black Friday su Xbox Store, che portano sconti su migliaia di giochi nel catalogo di Xbox Series X|S e Xbox One, in una delle mandata più ricche tra le iniziative promozionali organizzate sulla piattaforma Microsoft.

Si tratta di una lista veramente molto lunga, visto che si parla di oltre 2000 titoli in sconto, dunque sarebbe poco pratico fornire una panoramica completa in questa sede, ma potete dirigervi sulla versione web ufficiale di Xbox Store per dare un'occhiata all'elenco oppure utilizzare uno dei siti specializzati nel tracking dei prezzi come DekuDeals o simili.

Gli sconti in corso sono validi fino al 3 dicembre, dunque ci sono ancora diversi giorni a disposizione per farsi un'idea più precisa delle offerte disponibili e dedicarsi allo shopping in digitale, considerando che i giochi sono davvero tanti.