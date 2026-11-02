Tre PC gaming con RTX 5060 Ti e RTX 5070 in offerta: le configurazioni Breunor partono da 1.739 euro

Chi sta valutando l'acquisto di un nuovo PC da gaming può trovare nel catalogo Breunor tre configurazioni attualmente proposte a prezzo scontato. Si tratta di NOW, IPPOTE e ODIN, sistemi assemblati che utilizzano processori AMD Ryzen con tecnologia 3D V-Cache e schede video NVIDIA GeForce RTX della serie 50. I prezzi partono da 1.739,99 euro, con differenze che riguardano soprattutto processore, GPU, memoria e sistema di raffreddamento. Inoltre, con il codice MULTIPLAYER avrete accesso ad un ulteriore 2% di sconto sul carrello.

Il modello più accessibile dei tre è Breunor NOW, attualmente proposto a 1.739,99 euro anziché 1.829,99 euro, con un risparmio di 90 euro, che grazie al coupon MULTIPLAYER diventano 1.705,19 euro. Al suo interno troviamo un processore AMD Ryzen 5 7500X3D a sei core, abbinato a una MSI GeForce RTX 5060 Ti da 8 GB GDDR7. La configurazione comprende inoltre 16 GB di RAM DDR5, un SSD NVMe da 1 TB e una scheda madre B850 con connettività Wi-Fi e Bluetooth. Il raffreddamento della CPU è affidato a un dissipatore a torre, mentre il case Gamdias ATLAS P2 CG presenta un design panoramico con quattro ventole ARGB e un display per il monitoraggio delle temperature.

Il Breunor NOW

Salendo di fascia troviamo Breunor IPPOTE, che passa al processore AMD Ryzen 7 7800X3D con otto core e sedici thread, particolarmente interessante per chi cerca prestazioni elevate nei videogiochi. Cambia anche la scheda video, una GeForce RTX 5060 Ti nella versione da 16 GB GDDR7. La maggiore quantità di memoria video può risultare utile nei titoli più esigenti, soprattutto utilizzando texture ad alta risoluzione o impostazioni grafiche particolarmente impegnative. Completano la dotazione 16 GB di RAM DDR5 a 6.000 MHz, un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB e un sistema di raffreddamento a liquido da 360 mm. Il prezzo passa da 2.499,99 a 1.999,99 euro, con uno sconto di 500 euro, che possono abbassarsi con il coupon MULTIPLAYER a 1.959,99 euro.

Il Breunor IPPOTE

Per chi desidera una scheda video di fascia superiore c'è invece Breunor ODIN, che mantiene il Ryzen 7 7800X3D ma utilizza una GeForce RTX 5070 da 12 GB GDDR7. È una soluzione da considerare soprattutto per giocare in 1440p con impostazioni grafiche elevate, pur tenendo conto delle differenze di prestazioni tra i vari titoli. La memoria RAM sale a 32 GB DDR5 a 6.000 MHz, mentre l'archiviazione rimane affidata a un SSD NVMe da 1 TB. Sono presenti una scheda madre B850 GAMING PLUS WIFI, un alimentatore da 750 W con certificazione 80 PLUS Gold e un raffreddamento a liquido AIO da 360 mm. Il case Gamdias Atlas M4 dispone di pannelli in vetro temperato e quattro ventole ARGB. Il prezzo attuale è di 2.499,99 euro rispetto ai precedenti 2.739,99 euro, per uno sconto di 240 euro, da sommare ovviamente allo sconto del 2% del coupon MULTIPLAYER che porta il prezzo del PC a 2.449,99 euro.