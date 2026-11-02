Tre PC gaming con RTX 5060 Ti e RTX 5070 in offerta: le configurazioni Breunor partono da 1.739 euro

Chi sta valutando l'acquisto di un nuovo PC da gaming può trovare nel catalogo Breunor tre configurazioni attualmente proposte a prezzo scontato. Si tratta di NOW, IPPOTE e ODIN, sistemi assemblati che utilizzano processori AMD Ryzen con tecnologia 3D V-Cache e schede video NVIDIA GeForce RTX della serie 50. I prezzi partono da 1.739,99 euro, con differenze che riguardano soprattutto processore, GPU, memoria e sistema di raffreddamento. Inoltre, con il codice MULTIPLAYER avrete accesso ad un ulteriore 2% di sconto sul carrello.
Il modello più accessibile dei tre è Breunor NOW, attualmente proposto a 1.739,99 euro anziché 1.829,99 euro, con un risparmio di 90 euro, che grazie al coupon MULTIPLAYER diventano 1.705,19 euro. Al suo interno troviamo un processore AMD Ryzen 5 7500X3D a sei core, abbinato a una MSI GeForce RTX 5060 Ti da 8 GB GDDR7. La configurazione comprende inoltre 16 GB di RAM DDR5, un SSD NVMe da 1 TB e una scheda madre B850 con connettività Wi-Fi e Bluetooth. Il raffreddamento della CPU è affidato a un dissipatore a torre, mentre il case Gamdias ATLAS P2 CG presenta un design panoramico con quattro ventole ARGB e un display per il monitoraggio delle temperature.
Salendo di fascia troviamo Breunor IPPOTE, che passa al processore AMD Ryzen 7 7800X3D con otto core e sedici thread, particolarmente interessante per chi cerca prestazioni elevate nei videogiochi. Cambia anche la scheda video, una GeForce RTX 5060 Ti nella versione da 16 GB GDDR7. La maggiore quantità di memoria video può risultare utile nei titoli più esigenti, soprattutto utilizzando texture ad alta risoluzione o impostazioni grafiche particolarmente impegnative. Completano la dotazione 16 GB di RAM DDR5 a 6.000 MHz, un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB e un sistema di raffreddamento a liquido da 360 mm. Il prezzo passa da 2.499,99 a 1.999,99 euro, con uno sconto di 500 euro, che possono abbassarsi con il coupon MULTIPLAYER a 1.959,99 euro.
Per chi desidera una scheda video di fascia superiore c'è invece Breunor ODIN, che mantiene il Ryzen 7 7800X3D ma utilizza una GeForce RTX 5070 da 12 GB GDDR7. È una soluzione da considerare soprattutto per giocare in 1440p con impostazioni grafiche elevate, pur tenendo conto delle differenze di prestazioni tra i vari titoli. La memoria RAM sale a 32 GB DDR5 a 6.000 MHz, mentre l'archiviazione rimane affidata a un SSD NVMe da 1 TB. Sono presenti una scheda madre B850 GAMING PLUS WIFI, un alimentatore da 750 W con certificazione 80 PLUS Gold e un raffreddamento a liquido AIO da 360 mm. Il case Gamdias Atlas M4 dispone di pannelli in vetro temperato e quattro ventole ARGB. Il prezzo attuale è di 2.499,99 euro rispetto ai precedenti 2.739,99 euro, per uno sconto di 240 euro, da sommare ovviamente allo sconto del 2% del coupon MULTIPLAYER che porta il prezzo del PC a 2.449,99 euro.
Quale configurazione scegliere e come approfittare degli sconti
Le tre proposte rispondono a esigenze differenti. NOW rappresenta il punto d'ingresso della selezione e può essere preso in considerazione soprattutto per giocare in Full HD, grazie alla combinazione tra il Ryzen 5 7500X3D e la RTX 5060 Ti. IPPOTE offre un processore con due core in più e raddoppia la memoria video, passando da 8 a 16 GB. Quest'ultimo aspetto è interessante per chi utilizza giochi con un elevato consumo di VRAM, anche se una maggiore quantità di memoria non significa automaticamente più FPS.
ODIN punta invece sulla maggiore potenza della RTX 5070, pur disponendo di 12 GB di memoria video contro i 16 GB della RTX 5060 Ti installata su IPPOTE. Offre inoltre 32 GB di RAM già nella configurazione di partenza, un quantitativo che consente di affrontare più agevolmente i videogiochi recenti e il multitasking. NOW e IPPOTE prevedono invece 16 GB di serie, con la possibilità di selezionare una variante da 32 GB direttamente dalle rispettive pagine prodotto.
Tutti e tre i computer vengono venduti già assemblati, con Windows 11 Pro incluso. Breunor dichiara inoltre di effettuare test prima della spedizione e offre la possibilità di personalizzare alcune caratteristiche, come memoria RAM e spazio di archiviazione, a seconda del modello. Le schede prodotto specificano che i marchi di alcuni componenti possono variare in base alla disponibilità, quindi chi desidera conoscere i modelli esatti può richiederne conferma al venditore prima di completare l'ordine.
Le tre configurazioni sono disponibili sullo shop ufficiale Breunor, dove è possibile consultare le specifiche complete, verificare gli eventuali aggiornamenti dei prezzi e scegliere le opzioni di configurazione previste per ciascun PC.