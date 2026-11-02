Motorola Signature 27, display mostruoso da 12.000 nit e fotocamera super di notte: le specifiche ufficiali

Tra gli elementi più interessanti spiccano un display OLED con una luminosità dichiarata particolarmente elevata , un comparto fotografico composto da quattro sensori e la piattaforma Snapdragon di ultima generazione. Non mancano novità sul fronte dei materiali, del raffreddamento e del supporto software.

Motorola si prepara a tornare nella fascia più alta del mercato smartphone con il Signature 27, nuovo modello che sarà presentato il 5 novembre. Dopo diverse anticipazioni e indiscrezioni, l'azienda ha iniziato a confermare alcune delle caratteristiche principali attraverso un'anteprima realizzata insieme allo YouTuber Danny Winget, che ha mostrato il dispositivo in un video hands-on.

Motorola Signature 27: specifiche ufficiali

Il componente che attira maggiormente l'attenzione è il nuovo pannello Extreme AMOLED Duo da 6,8 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità dichiarata fino a 12.000 nit. Motorola utilizza una tecnologia Tandem OLED, caratterizzata dalla presenza di due strati di diodi organici sovrapposti per aumentare la luminosità e migliorare l'efficienza energetica. Il valore dichiarato supera nettamente quello indicato per altri smartphone di fascia alta: il Galaxy S26 Ultra raggiunge 2.600 nit, mentre il Pixel 11 Pro XL arriva a 3.600 nit di luminosità di picco per singolo pixel.

Sarà comunque necessario verificare in quali condizioni il Signature 27 riesca effettivamente a raggiungere i 12.000 nit, distinguendo tra luminosità di picco e valori sostenibili sull'intero pannello. Anche il comparto fotografico presenta però caratteristiche di rilievo. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYT-910 da 50 MP con tecnologia LOFIC, affiancato da un teleobiettivo da 200 MP con zoom digitale fino a 100x e da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP.

Motorola ha inoltre introdotto un sensore denominato Action, progettato per migliorare la cattura di soggetti in rapido movimento. Nel video viene mostrata, tra gli altri esempi, un'immagine di una trottola in rotazione, ripresa con una definizione sufficiente a distinguere diversi dettagli anche durante il movimento. Non sono ancora stati forniti particolari tecnici sul funzionamento di questa soluzione.

Sotto la scocca trova spazio lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, affiancato da 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e archiviazione UFS 4.1. Per gestire il calore prodotto dalla piattaforma, Motorola ha inoltre ampliato del 40% la camera di vapore rispetto alla soluzione precedente. Il dispositivo arriverà con Android 17 e una promessa di sette anni di aggiornamenti software, un impegno che lo avvicina alle politiche di supporto adottate da Google e Samsung sui rispettivi modelli di fascia alta. L'audio sarà affidato a una coppia di altoparlanti stereo sviluppati con la collaborazione di Bang & Olufsen.

Per quanto riguarda il design, sono previste due colorazioni certificate Pantone. La struttura utilizza alluminio di grado aeronautico e materiali ceramici, con l'obiettivo di differenziare il dispositivo anche sul piano costruttivo.

Restano invece da chiarire alcuni aspetti fondamentali, tra cui capacità della batteria, velocità di ricarica e configurazioni di memoria disponibili. Anche il prezzo ufficiale non è stato comunicato. Le indiscrezioni parlano di una possibile cifra fino a 1.800 dollari (circa 1.550 euro) per la versione da 512 GB. La presentazione globale del 5 novembre dovrebbe finalmente chiarire disponibilità, configurazioni e listino europeo.