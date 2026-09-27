Blood Bowl 3, tra il 70 e l'80% delle partite nelle Eternal Leagues è stato giocato in solitaria

La percentuale è particolarmente rilevante considerando che l'intelligenza artificiale di Blood Bowl 3 è stata a lungo uno degli aspetti più criticati, soprattutto dai giocatori che preferiscono il multiplayer e ritengono che l'esperienza contro il computer sia secondaria. Secondo i dati raccolti da Cyanide, invece, la componente single player rappresenta una parte davvero rilevante dell'attività della community.

Tra il 70 e l'80% delle partite di Blood Bowl 3 disputate nelle Eternal Leagues è stato giocato in solitaria . Il dato è stato fornito da Mathieu Valero, programmatore di Cyanide, in vista dell'arrivo di Warhammer Blood Bowl , il nuovo progetto destinato a sostituire in toto l'attuale capitolo della serie.

Migliorare l'IA

Proprio il miglioramento dell'IA sarà quindi una delle priorità del nuovo gioco. Valero ha descritto il cambiamento in modo diretto: "Prima non avevamo un'IA, ora ce l'abbiamo". Il programmatore precisa però che il sistema presenta ancora dei limiti e che alcune fazioni e configurazioni risultano più semplici da gestire rispetto ad altre. L'obiettivo è quindi affidarle combinazioni e abilità più affidabili, evitando configurazioni eccessivamente elaborate che un giocatore umano saprebbe sfruttare meglio.

"Date qualcosa di affidabile all'IA e avrete una partita da giocare", ha spiegato Valero, indicando così l'approccio adottato dal team per rendere più solida l'esperienza contro il computer.

Cyanide intende intervenire anche sull'interfaccia. Lo stesso Valero non nasconde i problemi incontrati dal gioco al lancio, definendolo "un disastro, non c'è altro modo per dirlo". In Warhammer Blood Bowl i menu verranno quindi riprogettati completamente. La schermata principale, descritta come "un enorme spreco di spazio", sarà sostituita da una serie di riquadri personalizzabili, mentre sarà possibile fissare direttamente nella home page le competizioni che si desidera raggiungere più rapidamente.

Warhammer Blood Bowl sarà pubblicato da Slitherine e verrà distribuito come aggiornamento gratuito per i possessori di Blood Bowl 3. L'uscita è attualmente prevista entro la fine del 2026.