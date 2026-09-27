Il creatore di Disgaea non vuole usare l'IA per scrivere le sue storie: "Assolutamente nessun interesse"

Sohei Niikawa, creatore della serie Disgaea , ex presidente di Nippon Ichi Software e attuale CEO di Superniche, ha parlato dell'utilizzo dell' intelligenza artificiale generativa nello sviluppo dei videogiochi, spiegando perché non intende ricorrere a questa tecnologia per la scrittura delle proprie storie .

Scrivo da solo

"Penso che si possa semplicemente creare una trama, darla in pasto all'IA e lasciarle completare la storia, e sono sicuro che oggi ci siano molte persone che lo fanno. Non voglio affatto negare questo approccio, anche se mi fa pensare: è davvero divertente?", ha dichiarato.

Disgaea 7 Complete

Il punto, per Niikawa, non è quindi stabilire se l'IA sia capace di produrre contenuti, ma capire quale valore abbia per lui il processo attraverso cui quei contenuti vengono creati. Sebbene riconosca che la tecnologia possa essere utile per la produzione su larga scala, realizzare videogiochi in quantità industriale non rappresenta il suo obiettivo.

"Ho il desiderio fondamentale di creare le storie e i personaggi che personalmente vorrei vedere, quindi non sarebbe interessante se non li modellassi manualmente uno per uno. Non è divertente se non collego personalmente ogni singola parola", ha spiegato.

Niikawa ammette che potrebbe utilizzare l'IA per compiti più circoscritti, come suggerire nomi per i personaggi o recuperare determinate informazioni, ma esclude di affidarle la scrittura vera e propria: "Non ho assolutamente alcun interesse a farle scrivere la storia al posto mio".

Lo stesso principio vale per la ricerca di idee promettenti per futuri progetti. "Per esempio, non vorrei chiedere all'IA di fornirmi dieci tipi di storie che potrebbero vendere bene. Trovo valore nello scegliere temi che personalmente trovo interessanti e nello scriverne io stesso", ha aggiunto Niikawa, spiegando che un approccio di questo tipo non sarebbe adatto al suo modo di lavorare.

Il creativo è attualmente impegnato nella realizzazione di diversi nuovi progetti, tra cui Demons' Night Fever, SRPG incentrato sull'allenamento per gli speedrun, e Noroi Ayashi: The ∞th Oddity, avventura horror stealth basata sui loop temporali. Secondo quanto dichiarato da Niikawa, concept e scenari dei due giochi sono completamente suoi.

Demons' Night Fever è previsto per il 22 ottobre 2026 su PC, PS5 e Nintendo Switch, mentre Noroi Ayashi: The ∞th Oddity arriverà nel 2027 su PC, Nintendo Switch e Switch 2.