GTA 6 sembra supportare l'upscale PSSR su PS5 Pro, in base a un indizio

Nonostante Sony si sia assicurata l'esclusiva per il marketing e la comunicazione promozionale di GTA 6 su PS5, non si sa praticamente nulla di come il gioco sia destinato a funzionare su PS5 Pro, dunque anche un piccolo indizio scoperto da un fan potrebbe risultare interessante, soprattutto perché sembra indicare il supporto per PSSR.
Con l'avvio del preload, che come abbiamo visto può essere effettuato in largo anticipo, essendo disponibile nelle prossime ore da noi e già effettuabile in Nuova Zelanda, arrivano anche nuove informazioni a partire dai metadati nascosti all'interno dei pacchetti da scaricare.
Non si tratta dunque di informazioni ufficiali ma sono elementi che si trovano all'interno del codice del gioco, dunque difficili da smentire sebbene sia altrettanto difficile anche affidare dei significati precisi a questi.
Supporto per PSSR e 120 Hz?
Alcuni utenti particolarmente esperti sono però riusciti a trovare un collegamento tra una particolare stringa trovata all'interno del codice e la possibile presenza del PSSR su PlayStation 5 Pro, facendo pensare che GTA 6 abbia già il supporto per le funzionalità avanzate della console già al lancio.
Nei metadati emerge la stringa "mfsrVersion": "13.60", che sembra segnalare la presenza di PSSR in versione 13.60, la quale risulta essere più avanzata rispetto alla versione 13.00 disponibile per la maggior parte dei giochi recenti.
Altri elementi sembrano suggerire la presenza della modalità 120Hz ma non il supporto per VRR, cosa che può far pensare all'attivazione di una modalità 40 FPS, che sarebbe particolarmente attesa da molti utenti, eventualmente in assenza di una modalità a 60 FPS.
Non sembrano invece emergere indizi sulla presenza del QSSR, il sistema di upscale recentemente introdotto da Sony su PS5 standard, forse troppo recente per poter essere introdotto in GTA 6 ma che potrebbe arrivare in seguito attraverso un aggiornamento dopo il lancio.
Nel frattempo sono emerse altre informazioni sul gioco, come la quantità di trofei e obiettivi presenti in GTA 6 e le confezioni fisiche che confermano l'esosa richiesta di 230 GB per l'installazione.