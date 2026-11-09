GTA 6 sembra supportare l'upscale PSSR su PS5 Pro, in base a un indizio

Nonostante Sony si sia assicurata l'esclusiva per il marketing e la comunicazione promozionale di GTA 6 su PS5, non si sa praticamente nulla di come il gioco sia destinato a funzionare su PS5 Pro, dunque anche un piccolo indizio scoperto da un fan potrebbe risultare interessante, soprattutto perché sembra indicare il supporto per PSSR.

Con l'avvio del preload, che come abbiamo visto può essere effettuato in largo anticipo, essendo disponibile nelle prossime ore da noi e già effettuabile in Nuova Zelanda, arrivano anche nuove informazioni a partire dai metadati nascosti all'interno dei pacchetti da scaricare.

Non si tratta dunque di informazioni ufficiali ma sono elementi che si trovano all'interno del codice del gioco, dunque difficili da smentire sebbene sia altrettanto difficile anche affidare dei significati precisi a questi.