Bologna Game Farm presenta i progetti videoludici finalisti del 2026 e organizza un confronto internazionale sul settore

L'evento, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna e realizzato con fondi PR FESR 2021/2027, coinvolgerà amministrazioni pubbliche, professionisti dell'industria, sviluppatori, ricercatori e appassionati. Il programma prevede due momenti di approfondimento: uno dedicato ai modelli di sostegno pubblico all'industria videoludica e uno incentrato sul rapporto tra videogiochi, rappresentazione e identità di genere.

Bologna Game Farm organizza una giornata di confronto dedicata allo sviluppo dell'industria videoludica , alle politiche pubbliche di sostegno al settore e alle opportunità di crescita per gli studi indipendenti. L'appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre 2026, presso l'Auditorium Biagi di Salaborsa, a Bologna, dove si terrà l'iniziativa intitolata Gaming & policy, strategie per lo sviluppo dell'industria dei videogiochi.

L'evento

La mattinata si aprirà con il panel Esperienze di supporto pubblico per la crescita del settore dei videogiochi, moderato dalla giornalista Fabrizia Malgieri. Tra gli appuntamenti principali ci sarà la presentazione del modello di accelerazione di Bologna Game Farm da parte di Giorgia Boldrini, Capo Dipartimento Cultura del Comune di Bologna. In questa occasione verranno annunciati i due progetti vincitori dell'edizione 2026, selezionati tra otto candidati. Ciascuno riceverà un contributo di 15.000 euro destinato a completare lo sviluppo del proprio videogioco e a raggiungere il mercato nel 2027.

I progetti in concorso sono Poker Monsters, Mirror, Box Box Box!, Project: Ascesis, In your light, A perfect location, Tarot Requiem e Analog Overdrive: Signal Barrage, realizzati da sviluppatori provenienti principalmente da Bologna, ma anche da Reggio Emilia e Parma.

Un altro annuncio riguarderà la prima BGF Game Jam, una maratona di sviluppo della durata di 48 ore organizzata l'11 e il 12 novembre presso le Serre dei Giardini Margherita. All'iniziativa, dedicata al patrimonio culturale bolognese, hanno aderito oltre trenta partecipanti e durante la giornata verrà comunicato il nome del team vincitore.

Il programma proseguirà con un'analisi del mercato italiano ed europeo presentata da Thalita Malagò di IIDEA e un confronto tra diversi modelli internazionali di accelerazione, con le esperienze di Bologna Game Farm, Zagarolo Game City, Madrid in Game e Comune di Cagliari.

Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà invece sulle rappresentazioni di genere e sull'inclusività nel game design, con un incontro coordinato da Alessandro Soriani dell'Università di Bologna. Interverranno rappresentanti del mondo accademico e dell'industria, tra cui Francesco Toniolo, Claudia Molinari e i membri di Owof Games.