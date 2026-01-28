Jensen Huang sta diventando un problema per NVIDIA

NVIDIA è diventata in pochi anni uno degli snodi centrali dell'economia tecnologica globale. Il ruolo dell'azienda nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture di calcolo avanzate ha portato la società a raggiungere valutazioni record e una visibilità che va oltre il settore dei semiconduttori. Al centro di questa trasformazione c'è Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato, figura riconosciuta come decisiva per l'attuale posizione di NVIDIA.

Il successore di Jensen Huang

Nelle grandi aziende tecnologiche, la successione dell'amministratore delegato è spesso preparata nel tempo attraverso una struttura manageriale che individua figure pronte a subentrare. Apple viene spesso citata come esempio, con una catena di comando definita e dirigenti percepiti come potenziali successori. NVIDIA segue invece un modello diverso, fortemente voluto da Huang.

Jensen Huang, CEO e fondatore di NVIDIA

L'attuale organizzazione dell'azienda è caratterizzata da una struttura molto piatta, con circa sessanta dirigenti che riportano direttamente al CEO. Una scelta coerente con il profilo ingegneristico di Huang, noto per un approccio diretto e per un coinvolgimento costante nelle decisioni operative e strategiche. Questo metodo ha contribuito alla crescita di lungo periodo del gruppo, ma rende meno immediata l'individuazione di un erede naturale.

All'interno dell'azienda circolano alcuni nomi, tra cui quelli di Ian Buck e Bryan Catanzaro, figure di primo piano nello sviluppo software e nelle tecnologie per l'intelligenza artificiale. Nessuno di loro, però, viene indicato come successore designato o come figura in grado di raccogliere in modo evidente l'eredità di Huang, sia sul piano tecnico sia su quello simbolico.

Lo stesso amministratore delegato ha affrontato pubblicamente il tema. In un podcast con Jodi Shelton, Huang ha dichiarato che non esisterà mai qualcuno "come lui", spiegando di essere cresciuto insieme all'azienda: "Beh, non ci sarà mai un altro CEO come me, e il motivo è che sono stato cresciuto dall'azienda stessa", ha detto Huang, che ha però sottolineato come i dirigenti che lavorano al suo fianco siano esposti quotidianamente ai processi decisionali e abbiano competenze tali da guidare molte altre realtà di grandi dimensioni: "D'altra parte, per come è strutturato il management team di NVIDIA, ho quasi 60 riporti diretti, no? E sono 60 persone che potrebbero essere dei CEO di livello mondiale in molte altre aziende. Io ragiono davanti a loro costantemente, intendo letteralmente in ogni momento. E ogni singola decisione che prendo, l'ho presa davanti a loro".

