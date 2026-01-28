Daredevil: Rinascita Stagione 2, vediamo trailer e data di uscita ufficiale su Disney Plus

Marvel e Disney hanno pubblicato il nuovo trailer di Daredevil: Rinascita Stagione 2, che comunica anche la data di uscita ufficiale della seconda stagione della serie TV su Disney Plus, fissata per il 25 marzo in Italia.
Sulle note di Lithonia, di Childish Gambino, lo spettacolare teaser trailer mostra un veloce montaggio di varie scene tratte dalla seconda stagione che lasciano solo intuire qualcosa degli eventi che verranno messi in scena, facendo trapelare anche alcune novità molto interessanti per i prossimi episodi.
Tra le notizie di maggior rilievo c'è il ritorno di Jessica Jones, interpretata sempre da Krysten Ritter, cha e distanza di 7 anni dalla sua ultima apparizione torna in scena in grande stile.
Una lotta impari
La storia di Daredevil: Rinascita Stagione 2 è ambientata in una New York oppressa dal sindaco Wilson Fisk, ovvero Kingpin, interpretato da Vincent D'Onofrio, che ha in Daredevil il suo nemico numero uno.
Questo costringe Murdock ad agire nell'ombra, cercando di combattere con i suoi mezzi e i pochi alleati il regime che opprime la città e Hell's Kitchen in particolare.
Charlie Cox torna a interpretare il ruolo del protagonista, in quella che sembra essere una storia dai toni ancora più intensi e alquanto "claustrofobici", in base a un commento dello stesso Cox su questa nuova stagione.
Nel teaser possiamo vedere anche un primo assaggio di Bullseye interpretato da Benjamin Poindexter, un altro personaggio che avrà un ruolo di rilievo all'interno della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita, trasmessa su Disney Plus a partire dal 25 marzo 2026.