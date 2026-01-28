Razer annuncia la beta di Synapse Web, per una configurazione dei dispositivi via browser senza alcuna installazione

Razer ha annunciato la versione beta di Synapse Web . Si tratta di una nuova applicazione via browser che consente l'accesso immediato alle personalizzazioni di alcuni dispositivi Razer, senza dover necessariamente installare Synapse 4 su PC. Prima di spiegarvi il suo funzionamento, specifichiamo che al momento solo alcuni dispositivi sono compatibili e inoltre alcune funzioni sono limitate. Per un'esperienza completa al 100% dovrete inevitabilmente scaricare Synapse 4, ma si tratta comunque di un ottimo modo per configurare i propri dispositivi velocemente.

Come funziona Razer Synapse Web

Synapse Web è un'alternativa più rapida e leggera quando l'installazione di Synapse 4 non è possibile. Come anticipato, quest'ultima resta la piattaforma di riferimento per la personalizzazione avanzata, ma Synapse Web offre comunque le funzionalità essenziali più apprezzate dai giocatori. Prima di tutto, è disponibile su browser basati su Chromium, come Microsoft Edge, Google Chrome e Opera.

Razer Synapse Web

Al momento gli unici dispositivi compatibili sono le tastiere Huntsman V3, ma seguiranno anche altri prodotti. Di seguito la lista completa:

Razer Huntsman V3 Pro 8KHz

Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz

Razer Huntsman V3 Pro Mini

Se non riuscite ad installare il software completo, potete sfruttare questa funzione per usufruire di alcuni vantaggi specifici, come: