Le cuffie da gaming SteelSeries sono in offerta su Amazon: il prezzo cala fino al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo delle cuffie da gaming targate SteelSeries.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/01/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sulle cuffie da gaming SteelSeries, in particolare si tratta delle Arctis Nova 1X che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 36% per un prezzo finale d'acquisto di 44,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Le SteelSeries Arctis Nova 1X sono cuffie da gaming progettate per offrire un'esperienza audio di alto livello su qualsiasi piattaforma. Grazie ai driver ad alta fedeltà e al sistema acustico Nova, sviluppato su misura da SteelSeries, garantiscono un suono potente, dettagliato e bilanciato.

Le cuffie supportano audio spaziale a 360°, offrendo un suono surround immersivo che permette di percepire con precisione passi, ricariche e indizi vocali, fornendo un reale vantaggio competitivo. La compatibilità completa con Microsoft Spatial Sound e Tempest 3D Audio per PS5 assicura prestazioni eccellenti su console di nuova generazione.

Il comfort è garantito dal ComfortMAX System, che include padiglioni rotanti e regolabili in altezza, cuscinetti in memory foam AirWeave e una fascia elastica. La struttura leggera rende le Arctis Nova 1X perfette anche per lunghe sessioni di gioco. Il microfono ClearCast Gen 2 con cancellazione del rumore riduce i suoni di fondo fino a 25 dB.

#Tecnologia
