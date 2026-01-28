0

Lo Xiaomi POCO F8 Ultra 16+512 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Xiaomi POCO F8 Ultra con uno sconto del 17%. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/01/2026
Smartphone Xiaomi POCO F8 Ultra

Su Amazon è disponibile lo smartphone Xiaomi POCO F8 Ultra a 749,90 € rispetto al prezzo consigliato di 899,90 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche dello smartphone POCO F8 Ultra

Questo smartphone adotta un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con processo produttivo a 3 nm, per gestire carichi intensi con efficienza energetica straordinaria. Troviamo inoltre una batteria da 6.500 mAh con ricarica HyperCharge da 100 W e wireless da 50 W. Il display da 6,9" HyperRGB AMOLED da 6,9" offre immagini convincenti e protegge gli occhi senza sfarfallio per tutto il giorno.

A contribuire positivamente è l'audio Bose, con altoparlanti stereo simmetrici e subwoofer potente. Il comparto fotografico è caratterizzato inoltre da una fotocamera principale Light Fusion 950 da 50 MP con OIS e teleobiettivo flagship 5x.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
