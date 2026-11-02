Nintendo Switch 2 con batteria sostituibile è in sconto su AliExpress: risparmia con questi codici

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress , valide per un periodo limitato. Non è tutto, perché è disponibile anche lo sconto PayPal , quindi potrai risparmiare ulteriori 45 €. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 con batteria sostituibile a 430,32 €, ma con il codice ITAFF60 potrai risparmiare 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Un'esperienza più coinvolgente

Come anticipato, si tratta in questo caso della versione con batteria sostituibile. Questa console è dotata di un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi. Si tratta di un prodotto che introduce diversi miglioramenti per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente. A contribuire sono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida.

Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne. Qui puoi trovare la nostra recensione della console Nintendo Switch 2.