Nintendo Switch 2 con Sports Resort costa 388 € su AliExpress, sfruttando la promozione attuale

Su AliExpress è attualmente disponibile Nintendo Switch 2 con Sports Resort a 488,77 €, ma con il codice ITAFF80 potrai risparmiare 80 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare ulteriori 20 €, spendendo in totale 388,77 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Specifichiamo che lo sconto PayPal, dal 3 al 10 novembre, è disponibile nelle seguenti opzioni:
- Sconto di 10 € su un acquisto minimo di 99 €
- Sconto di 20 € su un acquisto minimo di 199 €
Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un bundle che include il gioco di sport
Questo bundle include la console Nintendo Switch 2 con display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz e una stabilità potenziata in modalità TV, con caricamenti più rapidi. Inoltre, comprende il recente gioco Nintendo Switch Sports Resort, l'erede di Wii Sports Resort, con dodici sport in grado di divertire immediatamente, tanti contenuti sbloccabili e il multiplayer online.
Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Nintendo Switch Sports Resort. Ricordiamo che i codici tendono a terminare velocemente e che lo sconto PayPal non è sempre disponibile, quindi ti suggeriamo di approfittarne.