Nintendo Switch 2 con Sports Resort costa 388 € su AliExpress, sfruttando la promozione attuale

Su AliExpress è attualmente disponibile Nintendo Switch 2 con Sports Resort a 488,77 €, ma con il codice ITAFF80 potrai risparmiare 80 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare ulteriori 20 €, spendendo in totale 388,77 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Specifichiamo che lo sconto PayPal, dal 3 al 10 novembre, è disponibile nelle seguenti opzioni:

Sconto di 10 € su un acquisto minimo di 99 €

su un acquisto Sconto di 20 € su un acquisto minimo di 199 €

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.