Il minimalismo, paradossalmente, è complicato da attuare: riuscire a costruire un gioco intero intorno a un'idea apparentemente semplice può richiedere anni di ragionamenti e tentativi, e il fatto che questa recensione di Faraway arrivi oltre quindici anni dopo la prima apparizione del progetto al pubblico ne è una dimostrazione evidente. Era il 2010 quando Steph Thirion mostrò per la prima volta il concept di questo gioco: un ambizioso viaggio cosmico su base procedurale, studiato per essere giocato attraverso semplicissime interazioni utilizzando un singolo tasto. La sua semplicità elementare nasconde però un gran lavoro di affinamento, visto che la sua forma definitiva è stata raggiunta solo sedici anni dopo.

Il fatto che sia stato interamente progettato e sviluppato da una persona sola, che si è occupata praticamente di codice, grafica e audio, spiega forse la lunga gestazione e ne incrementa il senso intimistico, per così dire. È forse anche per questo che il viaggio della stella cadente assume l'aspetto di un percorso di sopravvivenza e scoperta di sé stessi, come emerge dai brevi testi che accompagnano l'avvio del gioco e fanno capire come vi possa essere qualcosa di esistenziale nella costante ricerca dell'attrazione gravitazionale e della luce delle stelle.