Evercade Nexus è disponibile: la nuova console portatile retro include Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie

Blaze Entertainment ha annunciato la disponibilità di Evercade Nexus , la nuova console portatile della famiglia Evercade dedicata agli appassionati di retrogaming. Il dispositivo è acquistabile dal 30 ottobre 2026 attraverso Amazon, Funstock, Best Buy, GameStop e altri rivenditori autorizzati in Europa e negli Stati Uniti. Il prezzo di listino è di 169,99 sterline nel Regno Unito, 199,99 dollari negli Stati Uniti e 199,99 euro in Europa , Italia compresa.

Cartucce fisiche

Rimane centrale il supporto alle cartucce fisiche, elemento distintivo della piattaforma fin dal suo debutto nel 2020. Secondo i dati forniti dall'azienda, il catalogo Evercade comprende oltre 80 cartucce e più di 700 giochi, con raccolte dedicate a editori come Activision, Taito e Rare e a serie quali Tomb Raider, Duke Nukem, Legacy of Kain e DOOM. Le cartucce includono inoltre manuali a colori e permettono di conservare una collezione fisica dei giochi acquistati.

Le dimensioni dei vari apparecchi di Evercade a confronto

Tra le funzionalità confermate figurano anche la modalità TATE, che consente di ruotare verticalmente lo schermo per riprodurre l'impostazione originale di alcuni titoli arcade, le opzioni per il formato di visualizzazione e le scanline, gli aggiornamenti wireless e una libreria digitale per tenere traccia delle cartucce possedute. Sono presenti anche la ricarica tramite USB-C, il tradizionale D-pad della famiglia Evercade e controlli progettati per offrire una risposta precisa.

Andrew Byatt, amministratore delegato di Blaze Entertainment, ha commentato il lancio definendolo "un momento importante per noi e un nuovo capitolo entusiasmante per Evercade". Il dirigente ha sottolineato come Nexus rappresenti un'evoluzione della piattaforma, mettendo insieme giochi classici, possesso fisico e nuove possibilità di scoperta.

La confezione comprende la console, la cartuccia con i due giochi di Banjo-Kazooie, un cavo di ricarica USB-C verso USB-A e una guida rapida. Saranno inoltre venduti separatamente una custodia rigida da trasporto, capace di contenere fino a sei cartucce, e un kit per proteggere lo schermo.