Il film di Bloodborne ha uno sceneggiatore e un regista: emergono nuovi dettagli sul progetto

Diversi mesi fa Sony Pictures aveva annunciato il ritorno di Bloodborne sotto forma di film d'animazione . Inizialmente erano stati condivisi pochi dettagli sul progetto, a parte la promessa di una certa fedeltà al gioco originale, il celebre action RPG sviluppato da FromSoftware. Adesso sono emerse nuove informazioni e sembra che i lavori stiano procedendo bene : il film ha infatti trovato uno sceneggiatore e un regista.

Nuovi dettagli sul progetto

Per chi non lo sapesse, il produttore del film d'animazione è Seán "Jacksepticeye" McLoughlin, che in un'intervista a IGN ha confermato i progressi del progetto e la presenza di uno sceneggiatore e di un regista. Ha inoltre colto l'occasione per spiegare perché si sia preferito puntare sul formato animato anziché su quello live-action: l'animazione offre infatti molta più libertà creativa e permette di realizzare scene ed elementi difficili da ricreare con attori veri. Una scelta che, secondo lui, si adatta particolarmente bene all'universo di Bloodborne.

Bloodborne

"A questo punto, avrebbe davvero senso realizzarlo in live-action, considerando tutte le cose che si potrebbero fare con l'animazione e che invece non sarebbero possibili, o non verrebbero altrettanto bene, in un film con attori in carne e ossa? Credo che Bloodborne, in particolare, sia perfetto per questo tipo di approccio, perché presenta così tanti elementi ultraterreni che sarebbe davvero fantastico poterli portare sullo schermo attraverso l'animazione, anziché limitarsi a mettere qualcuno davanti a un green screen e sperare che tutto vada per il meglio. In questo modo possiamo davvero dare forma a qualcosa di speciale".

Non sono ancora stati svelati i nomi del regista e dello sceneggiatore, ma gli ultimi aggiornamenti sembrano piuttosto incoraggianti e confermano che il progetto sta procedendo bene. "Ovviamente il progetto è molto più avanzato rispetto ad allora", ha detto. "È una di quelle cose di cui, da fan, personalmente vorrei raccontare ogni singolo dettaglio, ma così facendo verrebbe meno l'attesa e il divertimento che accompagnano il progetto. Abbiamo già delineato molti altri aspetti della direzione che prenderà la storia e ci sono persone pronte ad occuparsi della sua realizzazione. Speriamo di poter fare presto nuovi annunci, magari prima di quanto immaginiate, per svelare chi è coinvolto nel progetto, quale direzione sta prendendo e anticipare qualche piccolo dettaglio della storia e del suo stato di sviluppo".