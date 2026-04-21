Il film di Bloodborne non è solo un facile modo per fare soldi, dice lo YouTuber coinvolto nel progetto

Sony Pictures ha recentemente dato una buona notizia ai fan di Bloodborne: il gioco di FromSoftware riceverà un adattamento animato, in formato cinematografico.
A produrre l'opera sarà Sony Pictures e nel progetto è coinvolto anche JackSepticEye - all'anagrafe Seán McLoughlin -, ovvero un famoso YouTuber con oltre 31 milioni di follower. Si tratta di una scelta strana agli occhi di molti e ora il creativo ha deciso di commentare il proprio coinvolgimento.
Il commento di JackSepticEye sul film di Bloodborne
"Sto approcciando il progetto da fan, non come qualcosa che mi serve solo per fare soldi", ha dichiarato a IGN USA. "Non è affatto il mio obiettivo finale. E so che i fan là fuori sono molto appassionati di Bloodborne. È uno di quei giochi che, anche se non è il tuo preferito, se qualcun altro lo dicesse, diresti: 'Sì, ha senso'".
Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal film di Bloodborne, JackSepticEye ha affermato che l'obiettivo sarà fare "qualsiasi cosa ci porti il più vicino possibile all'atmosfera e alle sensazioni del gioco". Ha detto di non voler "cambiare troppe cose o rovinare tutto".
"Il mio compito è mantenerlo il più vicino possibile al gioco e restare in quel tono, in quel vibe e in quell'atmosfera", ha detto. "L'atmosfera di quei giochi non è seconda a nessuno".
Va poi ricordato che JackSepticEye non è il regista né lo sceneggiatore del film: in qualità di produttore avrà certamente qualche potere sulla pellicola, ma non sarà lui a decidere ogni dettaglio. Ciò detto, in precedenza aveva affermato: "Combatterò con le unghie e con i denti per rendere questa cosa la migliore possibile dal mio punto di vista".
JackSepticEye ha anche commentato le reazioni negative di alcuni giocatori, ma ritiene che le paure dei fan e i meme da loro creati siano "esilaranti" e che dimostrino solo quanto siano appassionati.
Ricordiamo infine che Bloodborne torna con una nuova edizione... tramite una collezione PlayStation di figmaPLUS.