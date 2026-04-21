Il film di Bloodborne non è solo un facile modo per fare soldi, dice lo YouTuber coinvolto nel progetto

Sony Pictures ha recentemente dato una buona notizia ai fan di Bloodborne: il gioco di FromSoftware riceverà un adattamento animato, in formato cinematografico.

A produrre l'opera sarà Sony Pictures e nel progetto è coinvolto anche JackSepticEye - all'anagrafe Seán McLoughlin -, ovvero un famoso YouTuber con oltre 31 milioni di follower. Si tratta di una scelta strana agli occhi di molti e ora il creativo ha deciso di commentare il proprio coinvolgimento.