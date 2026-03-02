Uno sviluppatore potrebbe indicare 10 compagnie che volevano lavorare a Bloodborne, ma FromSoftware ha l'ultima parola

Negli ultimi tempi è emerso che numerose aziende hanno proposto progetti legati a Bloodborne, tra sequel, spin-off e remake. Tuttavia, nessuno è stato approvato. Il motivo? Manca l'approvazione di FromSoftware, che a quanto pare ha l'ultima parola su tutto ciò che riguarda il gioco, anche se la proprietà intellettuale appartiene a Sony.

A dirlo è stato Brandon Sheffield, sviluppatore del gioco di ruolo in stile Persona Demonschool, che dice di poter indicare almeno dieci studi, incluso NecroSoft, il suo, che hanno proposto idee per un nuovo capitolo o un nuovo progetto legato a Bloodborne, tutti naufragati sullo scoglio Miyazaki, l'autore del gioco originale, nonché capo di FromSoftware.