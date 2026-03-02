ANBERNIC in offerta su AliExpress: RG34XXSP e RG477M a prezzo scontato

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate alle console portatili ANBERNIC, con prezzi ribassati grazie ai codici sconto disponibili. Le promozioni sono valide per ordini spediti in Italia, utilizzabili una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attive fino al 7 marzo compreso.

ANBERNIC RG34XXSP Flip La ANBERNIC RG34XXSP è disponibile a 52,84 €, con un prezzo di partenza di 59,84 € che scende utilizzando il codice ITPS7. Acquista qui ANBERNIC RG34XXSP in offerta. Questo modello compatto in stile flip monta un display IPS da 3,4 pollici ed è basato su sistema Linux 64-bit. Include memoria da 64 GB con oltre 5000 giochi retro e supporta Wi-Fi 5G e uscita HDMI per collegamento diretto alla TV. È una soluzione ideale per chi cerca una console economica ma completa per il retrogaming classico.

ANBERNIC RG477M La più avanzata ANBERNIC RG477M è disponibile a 234,74 €, con prezzo iniziale di 259,74 € che scende grazie al codice ITPS25. Acquista qui ANBERNIC RG477M in offerta. Questo modello rappresenta un salto importante in termini di potenza e versatilità, grazie al display LTPS touch da 4,7 pollici, sistema Android 14 e configurazione 12 GB di RAM + 256 GB di storage. La batteria da 5300 mAh garantisce sessioni di gioco prolungate, mentre Android permette di installare emulatori e applicazioni aggiuntive.