Nintendo Switch Lite costa davvero poco su AliExpress: con questo codice risparmierai ulteriormente

In questo caso si tratta delle offerte valide dal 1° al 7 marzo. Ricordiamo che tutti i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un importo massimo di riscatto, quindi potrebbero non essere disponibili. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Cerchi una console che ti permetta di giocare ovunque tu voglia ma non vuoi spendere troppo e non hai esigenze specifiche? Nintendo Switch Lite è su AliExpress a 159,96 €, ma con il codice ITPS20 potrai risparmiare altri 20 €, spendendo complessivamente 139,96 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Una console compatta per giocare ovunque

Si tratta di una console perfetta per giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque tu voglia. Potrai portarla con te, essendo compatta e leggera, ma potrai anche giocare in compagnia grazie al multiplayer online o wireless locale. Ovviamente devi tenere a mente che questo modello non è paragonabile alla console OLED o Nintendo Switch 2 in termini di prestazioni, ma se non hai esigenze specifiche si tratta comunque di un valido prodotto.

Nintendo Switch Lite

Inoltre, non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare. Nel complesso, rappresenta una valida opzione se non vuoi spendere troppo. Ricordiamo che l'offerta è valida per poco tempo e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.