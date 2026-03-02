1

Apple AirPods 4 tornano in offerta su AliExpress: prezzo ribassato sulla versione standard

Chip H2, custodia USB-C e integrazione completa con Siri: gli AirPods 4 senza ANC scendono di prezzo fino al 7 marzo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   02/03/2026
Gli Apple AirPods 4 (versione standard senza cancellazione attiva del rumore) sono disponibili su AliExpress a 96,89 €, con un prezzo di partenza di 109,89 € che scende utilizzando il codice ITPS13. L'offerta è valida per ordini spediti in Italia, utilizzabile una sola volta per utente, fino a esaurimento scorte e attiva fino al 7 marzo compreso. Acquista qui Apple AirPods 4 in offerta.

Audio Apple a prezzo più accessibile

Gli AirPods 4 rappresentano l'evoluzione della linea base Apple, mantenendo un design leggero e confortevole ma introducendo il chip H2, che migliora qualità audio, stabilità della connessione Bluetooth e gestione intelligente dell'energia. L'integrazione con Siri è immediata, perfetta per chiamate, messaggi e controllo della musica senza toccare lo smartphone.

La custodia con ricarica USB-C rende il modello più versatile e allineato agli standard più recenti, mentre l'autonomia garantisce diverse ore di ascolto continuo. Pur essendo la versione senza cancellazione attiva del rumore, offrono un suono pulito e bilanciato, ideale per l'uso quotidiano, podcast e streaming musicale.

