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Microsoft Gaming potrebbe annunciare nuovi, pesanti licenziamenti

Stando alla segnalazione di un presunto dipendente di Activision Blizzard, Microsoft Gaming potrebbe annunciare nuovi licenziamenti che coinvolgerebbero fino al 15% degli attuali dipendenti.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/04/2026
Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming

Secondo quanto riferito da un presunto dipendente di Activision Blizzard, Microsoft Gaming potrebbe annunciare nuovi, pesanti licenziamenti che andrebbero al coinvolgere fino al 15% dell'attuale forza lavoro della divisione.

Si tratterebbe dunque di un'ulteriore ondata di tagli, dopo quelli già effettuati, che la casa di Redmond potrebbe comunicare all'inizio di maggio o di giugno, ma che in questo momento non trovano ovviamente alcuna conferma ufficiale.

Certo, il blocco delle assunzioni annunciato alcune settimane fa dall'azienda è un'operazione che spesso e volentieri anticipa iniziative di questo tipo, come accaduto recentemente con Amazon.

L'ID@Xbox di aprile è stato annunciato: data, ora e i giochi che saranno mostrati L'ID@Xbox di aprile è stato annunciato: data, ora e i giochi che saranno mostrati

Laddove i licenziamenti venissero confermati, si tratterebbe dei primi tagli effettuati dalla divisione Gaming di Microsoft dopo l'addio di Phil Spencer e la promozione di Asha Sharma al ruolo di CEO.

Una strategia diversa?

Si vocifera che Xbox stia pianificando enormi investimenti per ricostruire e unificare la piattaforma, e in tal senso un'ulteriore ristrutturazione potrebbe forse consentire lo sblocco delle risorse necessarie per attuare queste strategie.

Asha Sharma e Phil Spencer
Asha Sharma e Phil Spencer

In particolare, pare che Sharma abbia intenzione di rimodulare l'abbonamento a Xbox Game Pass, giudicato troppo costoso e poco flessibile, introducendo nuovi piani più accessibili ma chiaramente dotati di una quantità di contenuti limitata.

In tal senso si parla ormai sempre più spesso di un Game Pass con i soli giochi first party e con un tetto relativo all'uso del servizio di Xbox Cloud Gaming, caratterizzato però da un costo mensile ridotto.

#Rumor #Microsoft
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