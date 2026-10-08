Triple-i Initiative, tutti gli annunci: nuovi seguiti, date d'uscita e demo da provare

Among Us Story: On Guard ha una data (17 febbraio 2027), Pony Island 2 un playtest e Canyons una finestra a novembre 2027: i 40 giochi dell'evento dell'8 ottobre.

Il Triple-i Initiative Showcase è cresciuto, e si ritrova quest'anno a mettere in scena una prima edizione autunnale dell'evento, dal quale sono emerse davvero un sacco di novità interessanti. Pur espandendosi, la conferenza non ha perso il suo spirito originale e soprattutto non ha perso di vista il suo fondamento: fornire un palcoscenico importante per la presentazione di alcune delle più interessanti produzioni indipendenti sul fronte videoludico, sebbene l'accezione di indie sia ormai piuttosto ampia e finisca per comprendere progetti che godono di una notevole base economica e di publishing.

Il video dell'evento completo Il Triple-i Initiative Showcase autunnale è durato circa 40 minuti e ha consentito di dare spazio a ben 40 giochi, con annunci riguardanti aggiornamenti su titoli noti, anteprime mondiali e annunci di nuovi progetti in corso, con anche trailer e altre informazioni diffuse per l'occasione. Considerando l'importanza che ricoprono i giochi indie e le produzioni AA nel mercato videoludico odierno, dove i grossi giochi tripla A stanno diventando sempre più distanti nel tempo, le informazioni emerse da questo evento risulteranno interessanti praticamente per tutti.

Among Us Story: On Guard ha una data d'uscita È tornato a farsi vedere Among Us Story: On Guard con un nuovo trailer e una data d'uscita: lo spin-off in stile avventura narrativa del vero e proprio fenomeno di Innersloth nel frattempo è diventato di recente anche una serie animata. Si presenta come qualcosa di fondamentalmente diverso dal gioco originale, diventato famoso come gioco di "deduzione sociale" multiplayer, sebbene ovviamente i punti di contatto siano comunque presenti. Il gioco diventa una specie di avventura investigativa che ci mette nei panni di una guardia impegnata su un'astronave, dove la normalità degli eventi viene sconvolta dalla presenza di un Impostore. Da qui all'avvio degli omicidi il passo è breve, e la guardia si trova presto costretta ad agire sul campo per risolvere il caso e garantire che l'equipaggio possa raggiungere la destinazione incolume (o almeno che resti viva una minima parte di questo). Among Us Story: On Guard ha una data di uscita: sarà disponibile il 17 febbraio 2027 su PC, mobile, Nintendo Switch e Switch 2.

Astral Ascent ospita Clair Obscur: Expedition 33 Una collaborazione che non ci aspettavamo è stata presentata da Hibernian Workshop per il suo Astral Ascent, che ospiterà personaggi e boss tratti da Clair Obscur: Expedition 33 con un nuovo aggiornamento gratuito disponibile da ora. Dopo quasi quattro anni dalla sua uscita, il particolare action platform con elementi roguelite in 2D continua ad essere supportato e riceve oggi un'aggiunta dotata di un notevole carisma: dal capolavoro di Sandfall arrivano infatti vari personaggi aggiuntivi, tratti dal cast di protagonisti dell'RPG francese e anche da alcune creature presenti nel suo particolare mondo di gioco.

Risk of Rain 2: DLC Hallowed Concepts disponibile Altro gioco dal supporto decisamente longevo è Risk of Rain 2, che in occasione della Triple-i Initiative annuncia il lancio del suo nuovo DLC Hallowed Concepts, un'espansione di notevoli dimensioni che introduce vari nuovi contenuti comprese aree inedite e ulteriori nemici da combattere. Risk of Rain 2, un'immagine di Hallowed Concepts Annunciato lo scorso aprile con un trailer, il DLC non aveva ancora una data di uscita nota ma è stato infine lanciato proprio oggi in occasione di questo evento. Hallowed Concepts porta i giocatori di Risk of Rain 2 a esplorare più a fondo il culto di N'Kuhana, consentendo di esplorare nuove aree su Petrichor V, popolate di nemici inediti e meccaniche basate su maledizioni e prove a difficoltà crescente. Tra gli scenari aggiunti tornano le Damp Caverns, ora reinterpretate con un taglio più oscuro, insieme al Tenebrous Quagmire e alla Lurid Basilica, ciascuno con layout e minacce specifiche. L'espansione include anche due nuovi Sopravvissuti giocabili, pensati per sfruttare le nuove dinamiche introdotte e ampliare le possibilità di approccio alle run.

The Escapists 3 e Machinarium 2 annunciati Due novità assolute sono state annunciate in occasione della Triple-i Initiative, con la presentazione di The Escapists 3 e Machinarium 2, due seguiti che arrivano totalmente a sorpresa, mostrati in anteprima assoluta per questo evento. Un'immagine da Machinarium The Escapists 3 porta avanti il particolare concept visto già nei primi due capitoli, presentandosi come un azzeccato mix di gioco di ruolo, simulazione e gestionale che ci vede alle prese con il ruolo di un detenuto intenzionato a evadere, cercando di elaborare le migliori strategie per attuare il suo piano ma mantenendo anche i giusti rapporti con altri personaggi che popolano l'ambiente. Jakub Dvorský, a tu per tu col creatore di Machinarium, Samorost, Chuchel e Botanicula Machinarium 2 è invece il seguito della strana e affascinante avventura grafica di Amanita Design, emerso come una vera e propria sorpresa durante la Triple-i Initiative, con il gioco che può essere già inserito nella propria wishlist di Steam, in attesa di ulteriori informazioni che dovrebbero arrivare nel prossimo periodo. Anche in questo caso si tratta di un'avventura grafica nel tipico stile dello studio in questione, ovvero tutta incentrata su puzzle alquanto criptici, basati su regole da scoprire attraverso l'interazione con gli scenari e gli altri bizzarri personaggi che popolano il mondo di gioco e interamente senza parole.

Demo di Militsioner Il bizzarro Militsioner può ora essere provato grazie a una demo pubblicata oggi su Steam, consentendo a tutti di sperimentare l'inquietante situazione di essere un prigioniero osservato da un poliziotto gigantesco. Si tratta di una sorta di immersive sim "kafkiano", in quanto ci inserisce in una situazione surreale ma che in qualche modo svela storture del sistema sociale e della vita umana. Ci troviamo a dover raggiungere determinati obiettivi seguendo strade diverse, prendendo scelte che cambiano l'approccio al gioco e il nostro rapporto con gli altri personaggi. Possiamo scegliere se seguire le regole o sovvertirle, ma sempre stando attenti al gigantesco guardiano che sovrasta ogni cosa: la soluzione ai vari enigmi non è univoca ma può comprendere diversi approcci, rendendo unica ogni run con la possibilità di fare scelte differenti. Potete trovare la demo sulla pagina di Militsioner su Steam.

Playtest pubblico per Pony Island 2 Tra le novità emerse nel corso dell'evento c'è l'annuncio di un playtest pubblico in arrivo per Pony Island 2: Panda Circus, il nuovo e folle gioco di Daniel Mullins, l'autore di Inscryption, che potrà dunque essere provato proprio in questi giorni. Una scena dal folle Pony Island 2: Panda Circus Con la data d'uscita fissata per il 27 aprile 2027 c'è ancora tempo per tornare a parlare di questa bizzarra avventura eclettica, anche perché ci vorrà un po' per capirla appieno, ma intanto qualcosa di più concreto possiamo provarlo attraverso questo beta test in arrivo. Pony Island 2: Panda Circus mette in scena il viaggio allucinante del Nomade, un protagonista che si ritrova, suo malgrado, a prendere parte a un'avventura multidimensionale che ci porta in varie ambientazioni e in vari periodi storici passando attraverso delle macchine arcade sparse in giro. Ogni mondo presenta meccaniche ed elementi di gameplay diversi, ma tutti in qualche modo si ritrovano collegati attraverso sistemi che emergono avanzando nel gioco, anche in maniera insospettabile.

Canyons: trailer e periodo di uscita Tra i titoli più particolari presentati nel corso dell'evento c'è stato anche Canyons, il nuovo sparatutto PvE cooperativo in terza persona da parte di RedRuins Softworks, autori di Breathedge, tornato a mostrarsi con un trailer composto da varie scene di gameplay. Viene inoltre annunciato un periodo di uscita fissato per novembre 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, cosa che dimostra come il titolo in questione sia praticamente ormai quasi ultimato. Si tratta di un action cooperativo per 1-4 giocatori che ci catapulta in un mondo brutale e in continua evoluzione, dove il pericolo può assumere qualsiasi forma. All'interno di una strana ambientazione che sembra mischiare tecnologie e armi della Prima Guerra Mondiale con elementi decisamente fantastici in un misto dal sapore steampunk, ci troviamo ad affrontare creature soprannaturali note come i "Risvegliati". In Canyons dobbiamo stringere "Patti di Sangue" per sfruttare i poteri di queste creature, esplorare canyon ostili a bordo di colossali Crawler, costruire il nostro insediamento e prendere decisioni difficili per mantenere in vita la squadra.