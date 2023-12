Jakub Dvorský, a tu per tu col creatore di Machinarium, Samorost, Chuchel e Botanicula

Amanita Design è uno studio famoso fra gli appassionati di avventure grafiche per il suo stile particolare, immediatamente riconoscibile, e volendo anche per essere stato fra i pochi ad aver creduto in quel filone durante i suoi anni più bui, contribuendo al suo rilancio attraverso i canali della scena indie. Eppure Jakub Dvorský, fondatore dello studio, da giovane non era necessariamente un grande appassionato del genere. "Ricordo che giocavo a cose molto diverse da quelle su cui lavoro," ci ha raccontato quando l'abbiamo incontrato al Reboot Develop Blue. "Soprattutto giochi strategici e RPG."

Nel suo passato da videogiocatore, Dvorský ha comunque qualche classico del genere, anche se sono tutti titoli un po' particolari: Gobliiins, The Neverhood e soprattutto Myst. Quest'ultimo, in particolare, "fu una rivelazione, per come creava mondi bellissimi ed evocativi." Va anche detto che Dvorský ha iniziato a sviluppare giochi da giovanissimo: classe 1978, nel 1994 Dvorský già collaborava con lo studio ceco NoSense: "Ho sempre avuto un forte impeto creativo. I miei genitori sono entrambi artisti... disegnavo fin da bambino e non volevo limitarmi a fare bei disegni, volevo creare qualcosa di più, inserirci della narrazione. Per esempio, disegnavo mappe, città immaginarie che inventavo, disegnavo mondi interi. E quando ho avuto l'occasione di iniziare a lavorare nei videogiochi, l'ho colta al volo, perché mi sembrava un medium più adatto a quello che volevo fare. Avevo quindici anni..."

Jakub Dvorský, mister Amanita Design

Durante i tre anni di collaborazione con NoSense, il giovane Jakub Dvorský partecipò allo sviluppo di ben tre giochi, ma poi decise di proseguire gli studi iscrivendosi alla Academy of Arts, dove si specializzò in animazione. "Non avevo un piano. Ero molto rilassato riguardo al mio futuro. Però mi sono reso conto molto in fretta di non voler diventare un impiegato presso una grossa azienda. A un certo punto stavo iniziando a costruirmi un futuro da freelancer e pensavo che avrei fatto l'illustratore, l'animatore o il web designer. Ma la cosa importante, per me, era essere un freelancer." Lo sviluppo di videogiochi, però, pur non essendo necessariamente l'obiettivo finale, era rimasto con lui anche durante quegli anni, tant'è che finì per sviluppare Samoros come progetto finale per il corso di studi: "Era un videogioco piccolo ma che divenne molto popolare e pensai che forse avrei potuto fare lo sviluppatore di videogiochi freelance, una cosa che credevo fosse impossibile. All'epoca non c'erano studi indie, era un'idea nuova."

Effettivamente, nel 2003 eravamo ancora ben lontani dalla scena dello sviluppo indipendente che sarebbe esplosa un decennio dopo, anche se qualcosa iniziava a muoversi. Dvorský ebbe però una fortuna che purtroppo ancora oggi non capita a molti: dei genitori che lo supportarono in una scelta di carriera lavorativa così... particolare. "D'altro canto, entrambi i miei parenti erano freelancer, perfino durante il periodo del comunismo in Cecoslovacchia, una cosa veramente poco comune. Diciamo che era possibile solo per gli artisti. Quindi sì, sono stato fortunato ad avere dei genitori che mi hanno mostrato questo percorso e certamente mi hanno influenzato."

Il supporto e la fiducia dei suoi genitori hanno permesso a Dvorský di lanciarsi e anche di scoprire sulla propria pelle cosa facesse per lui e cosa no: "I miei genitori hanno lavorato a casa, da soli, per tutta la vita, ma a un certo punto io mi sono reso conto che lavorare da solo a casa è terribile," ci racconta ridacchiando. "O comunque che non fa per me. E per questo ho fondato un'azienda e ora lavoro in ufficio cinque giorni a settimana, dalle nove alle sei, come un normalissimo impiegato."

La sua azienda, Amanita Design, è fra gli studi dall'identità e dalla personalità più precise e riconoscibili che ci siano: basta osservare pochi istanti di un trailer per riconoscerli al volo. Questo, secondo Dvorský, è il risultato del fatto che "il nostro team di base attira altra gente che ha le stesse idee e lo stesso approccio." ma è probabilmente anche figlio della formazione artistica di Dvorský e di un approccio mentale e culturale che nasce da un background non strettamente limitato ai videogiochi. "Non sono mai stato un fanatico di videogiochi in maniera totalizzante e ho sempre avuto altri interessi. La maggior parte degli studio leader della mia generazione sono nati come programmatori, mentre io avevo un background da artista, cosa che ha dato una personalità diversa allo studio che ho fondato. Ora è più normale che accada, ma quando ho cominciato io era una cosa abbastanza diversa dal solito. Ho sempre amato il cinema d'animazione e penso che se non fossero esistiti i videogiochi sarei finito a occuparmi di quello. Anche perché ci vedo molte similitudini, si tratta comunque di creare mondi immaginari attraverso l'espressione artistica. Quindi direi che il mio background mi ha sicuramente aiutato a dare forma allo studio."

Secondo Jakub Dvorský, il modo migliore per godersi giochi come Chuchel e Botanicula è giocarci con dei figli

Sicuramente, l'identità distinta e riconoscibile ha aiutato Amanita Design a farsi notare e a trasformare Samorost in un discreto successo, seppur in un periodo in cui non solo non esisteva ancora la scena indie attuale, era anche passato largamente in secondo piano il genere delle avventure punta e clicca. Col senno di poi, sembra quasi che sia stato proprio Samorost a riaccendere la scintilla: dopo qualche anno, ad Amanita Design si erano aggiunte Telltale, Daedalic, Wadjet Eye... non solo il genere era rinato, aveva anche saputo reinventarsi esplorando nuove vie e nuovi approcci. Ma Dvorský era consapevole di quel che stava accadendo? "No, me ne sono reso conto dopo un po'. Chiaramente fu una cosa positiva per noi e per la scena in generale, perché l'interesse aumentò. Ma no, non me ne rendevo conto, mi limitavo a fare testardamente quel che volevo fare e come studio facevamo proprio la scelta consapevole di ignorare il mercato, i trend, le tendenze. Siamo stati fortunati, perché questa strategia ha funzionato."