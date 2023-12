Twitch chiude i battenti nella Corea del Sud a causa dei costi esorbitanti

Il post prosegue spiegando i motivi che hanno portato a questa drastica decisione, a quanto pare maturata principalmente per "i costi proibitivi" necessari per operare in questo paese, nonostante una serie di iniziative mirate a ridurli, che purtroppo si sono dimostrate inefficaci. Tra queste vengono menzionate un modello peer-to-peer e un limite massimo per la risoluzione fissato a 720p per le trasmissioni.

Costi insostenibili per Twitch nella Corea del Sud

Nonostante queste modifiche, Clancy afferma che i costi di Twitch nella Corea del Sud sono 10 volte superiori a quelli degli altri paesi e che per questo motivo la piattaforma ha operato in costante perdita finora. Insomma, la chiusura era inevitabile.

"Questa mattina ho comunicato alla nostra comunità coreana la difficile decisione di chiudere l'attività di Twitch in Corea il 27 febbraio 2024. Comprendiamo che si tratta di una notizia estremamente deludente e vogliamo spiegare perché abbiamo preso questa decisione e come intendiamo sostenere le persone colpite", recita il comunicato.

"In definitiva, i costi di gestione di Twitch in Corea sono proibitivi e ci siamo impegnati a fondo per ridurre questi costi in modo da trovare un modo per far rimanere l'attività in questo paese. In primo luogo, abbiamo sperimentato un modello peer-to-peer per la qualità delle fonti. Poi abbiamo regolato la qualità della fonte a un massimo di 720p. Pur avendo ridotto i costi grazie a questi sforzi, le nostre tariffe di rete in Corea sono ancora 10 volte più costose rispetto alla maggior parte degli altri paesi. Twitch ha operato in Corea con una perdita significativa e purtroppo non c'è una via d'uscita che ci permetta di operare in modo più sostenibile in quel Paese."

Per dare un'idea dei costi sostenuti da Twitch, l'utente @Knoebelbroet ha condiviso i dati di Cloudflare, che dimostrano come i costi della banda larga nella nella Corea del Sud sono enormemente più alti dell'Europa e degli Stati Uniti. Apprendiamo inoltre che in questo paese tale spesa non è diminuita negli ultimi 6 anni.

Il comunicato di Twitch ha aggiunto che nei prossimi mesi aiuterà la community a trovare una "nuova casa", offrendo tutto il supporto necessario agli streamer nel passaggio a servizi di streaming alternativi.