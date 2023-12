The Legend of Zelda, il regista del film vuole che sia come Miyazaki ma live action

Come Miyazaki ma live action: è così che il regista del film di The Legend of Zelda vorrebbe fosse il suo lungometraggio: un'opera in grado di racchiudere le atmosfere e la dinamicità dello Studio Ghibli ma con attori in carne e ossa.

"Un fantastico film fantasy d'avventura che però non è come Il Signore degli Anelli, bensì qualcosa di diverso e peculiare", ha detto Wes Ball descrivendo la sua visione ai microfoni di Entertainment Weekly.

"Ho sempre detto che sarebbe fantastico poter vedere un Miyazaki live action, con lo stesso tipo di meraviglia ed estro che l'autore giapponese mette in ogni cosa: sarei felice di vedere una cosa del genere."

Non c'è dubbio che The Legend of Zelda sarà un film difficile da realizzare senza deludere qualcuno, ma Ball sembra davvero la persona giusta per dirigere questo progetto, come ha spiegato lui stesso nel corso dell'intervista.

"La mia intera vita mi ha portato qui, a questo momento: sono cresciuto con Zelda ed è la proprietà intellettuale più importante finora che non sia stata sfruttata a dovere. Dunque stiamo lavorando per fare qualcosa di importante, non soltanto perché possiamo: vogliamo realizzare un film davvero speciale."