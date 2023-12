PS5: disponibile il firmware 23.02-08.40.00, ecco le novità

L'aggiornamento pesa all'incirca 1,185 GB , con il download che dovrebbe partire in automatico se avete attivato l'apposita opzioni nelle impostazioni. In caso contrario, vi basta entrare nelle Impostazioni, selezionare Sistema > Software di Sistema > Impostazioni e aggiornamento del software di sistema e selezionare l'opzione "Aggiorna software di sistema".

Le modifiche dell'ultimo aggiornamento

Stando alle note incluse al momento dell'installazione, queste sono le novità principali del nuovo aggiornamento di sistema per PS5:

Abbiamo apportato alcune correzioni di sicurezza al software di sistema

Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema

Abbiamo migliorato i messaggi e la facilità di utilizzo di alcune schermate

Si tratta dunque di un update di routine che non porta con sé novità particolarmente esaltanti per i giocatori, perlomeno ufficialmente. Non sappiamo infatti se Sony ha introdotto ulteriori modifiche sottotraccia, per quanto improbabile.

Inoltre, al momento sembrerebbe che l'aggiornamento non sia obbligatorio per continuare a giocare online, per quanto in ogni caso il consiglio è quello di scaricarlo e installarlo il prima possibile onde evitare possibili problemi.