Nothing Phone (2) da 12+256 GB in sconto con anche un coupon al minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di sfruttare una promozione per un Nothing Phone (2) da 12+256 GB. Lo sconto segnalato è del 15%, con 30€ aggiuntivi tramite coupon (disponibile fino a esaurimento scorte). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 729€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma se si conta il coupon. Se il coupon non è più disponibile al momento nel quale visualizzate l'offerta, il prezzo è di soli 6 euro sopra il minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nothing Phone (2) sfrutta il nuovo Nothing OS 2.0 che propone tante funzionalità uniche, come la personalizzazione delle etichette delle app, del design della griglia, le dimensioni dei widget, nuovi layout delle cartelle e non solo. Inoltre, utilizza la Glyph Interface che con combinazioni di sequenze di luci e suoni personalizzabili segnala diversi tipi di notifiche e alcune caratteristiche (come lo stato della carica) senza necessità di attivare lo schermo. Lo smartphone utilizza una fotocamera doppia da 50 MP + ultra-wide 50 MP. Lo schermo è LTPO OLED da 6,7 pollici con Gorilla Glass 5 per la massima resistenza. La frequenza di aggiornamento è a 120 Hz. La batteria è da 4.700 mAh e promette 22.5 ore di utilizzo.