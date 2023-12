Sonic Dream Team disponibile su Apple Arcade con trailer di lancio

Sonic Dream Team è disponibile a partire da oggi sulla piattaforma in abbonamento Apple Arcade, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da SEGA e Hardlight, il team di sviluppo del gioco.

Annunciato il mese scorso, Sonic Dream Team prova a portare la formula tridimensionale delle avventure del riccio velocista sui dispositivi mobile, forte di una grafica coloratissima e della presenza di sei differenti personaggi.