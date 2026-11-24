La collaborazione tra Remedy Entertainment e Rockstar Games per gli attesi remake di Max Payne 1 & 2 procede a gonfie vele. A confermarlo è stato Jean-Charles Gaudechon, CEO dello studio finlandese, che nel corso di un'intervista concessa a GameFile ha speso parole di grande apprezzamento per il publisher statunitense, definendolo un partner "fantastico".
Lo stato dello sviluppo e il ruolo di Rockstar
"Onestamente, è stato grandioso. Sapete perché? Perché penso che siano estremamente rispettosi nei confronti di Remedy. Lo dirò chiaramente: sono stati davvero un partner fantastico, senza giri di parole."
Le dichiarazioni di Gaudechon arrivano dopo che, lo scorso agosto durante la presentazione dei risultati finanziari, Remedy aveva ribadito che sarà proprio Rockstar a occuparsi della pubblicazione dei rifacimenti. Un anno prima, la software house aveva già confermato che i remake di Max Payne 1 & 2 erano entrati nel vivo, con la fase di piena produzione avviata nel secondo trimestre del 2024.
L'eredità della serie e il ricordo di James McCaffrey
Il progetto punta a riportare in auge due pietre miliari del genere action in terza persona. Pubblicato originariamente nel luglio 2001 su PC - per poi approdare nel dicembre dello stesso anno anche su PS2 e Xbox - il primo Max Payne segue le vicende di un ex detective del dipartimento di polizia di New York impegnato a far luce sull'omicidio della propria famiglia e sulle tracce di una misteriosa droga sintetica chiamata Valkyr. Il titolo divenne celebre soprattutto per l'uso estensivo del bullet time, meccanica resa popolare dal film The Matrix pochi anni prima della sua uscita.
Nel 2003 arrivò invece il secondo capitolo, Max Payne 2: The Fall of Max Payne (sempre su PC, PS2 e Xbox), in cui il protagonista tornava tra le fila dell'NYPD continuando a fare i conti con i demoni del proprio passato. A rendere ancora più carico di significato questo ritorno resta infine il ricordo di James McCaffrey, lo storico doppiatore che ha prestato la voce a Max Payne, scomparso purtroppo nel dicembre 2023 all'età di 65 anni dopo una battaglia contro il cancro.