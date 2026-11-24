La collaborazione tra Remedy Entertainment e Rockstar Games per gli attesi remake di Max Payne 1 & 2 procede a gonfie vele. A confermarlo è stato Jean-Charles Gaudechon, CEO dello studio finlandese, che nel corso di un'intervista concessa a GameFile ha speso parole di grande apprezzamento per il publisher statunitense, definendolo un partner "fantastico".

Lo stato dello sviluppo e il ruolo di Rockstar

"Onestamente, è stato grandioso. Sapete perché? Perché penso che siano estremamente rispettosi nei confronti di Remedy. Lo dirò chiaramente: sono stati davvero un partner fantastico, senza giri di parole."

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Le dichiarazioni di Gaudechon arrivano dopo che, lo scorso agosto durante la presentazione dei risultati finanziari, Remedy aveva ribadito che sarà proprio Rockstar a occuparsi della pubblicazione dei rifacimenti. Un anno prima, la software house aveva già confermato che i remake di Max Payne 1 & 2 erano entrati nel vivo, con la fase di piena produzione avviata nel secondo trimestre del 2024.