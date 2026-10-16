LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, sconto attivo del 29% per un costo finale di 49,99€ (minimo storico) . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal "bottone" qui in basso: LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro permette di ripercorrere la trasformazione di Bruce Wayne nel celebre protettore di Gotham City, attraverso un'avventura che combina l'umorismo e lo stile dei giochi LEGO con le atmosfere dell'universo DC . La storia comincia con il giovane Bruce mentre si addestra con la Lega delle Ombre, per poi attraversare alcuni degli eventi chiave che lo porteranno a diventare Batman.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nel corso del viaggio sarà possibile costruire una squadra di alleati composta da personaggi iconici come Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman e Talia al Ghul. Insieme, dovranno affrontare alcuni dei nemici più pericolosi di Gotham, tra cui Joker, il Pinguino, Poison Ivy, Ra's al Ghul e Bane.

Il sistema di combattimento è stato rinnovato per rappresentare più fedelmente lo stile di Batman. I giocatori potranno concatenare attacchi, eseguire KO caratteristici e utilizzare gadget personalizzati per affrontare gli avversari. Sono inoltre previste diverse impostazioni di difficoltà, dalla tradizionale esperienza LEGO ai livelli Giustiziere mascherato e Cavaliere oscuro, pensati per chi cerca sfide progressivamente più impegnative.

L'avventura si svolge in una Gotham City esplorabile liberamente, dove sarà possibile spostarsi tra gli edifici utilizzando il rampino, planare con l'aliante e lanciarsi da un tetto all'altro. Qui la nostra recensione.