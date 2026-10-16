CD Projekt Red parla di come approccerà la trama del film di Cyberpunk 2077

Dopo pochi giorni dall'annuncio, CD Projekt Red è tornata a fare chiarezza sulla direzione intrapresa per il film live-action ambientato nell'universo di Cyberpunk 2077 . Lo studio polacco ha sgombrato il campo dai dubbi degli appassionati, chiarendo di non essere intenzionato a trasporre fedelmente le vicende già vissute su schermo nel titolo originale, preferendo costruire una narrazione originale collocata all'interno del medesimo orizzonte narrativo.

Una storia inedita a Night City: le parole di Michał Nowakowski

A confermare la visione della compagnia è stato il co-CEO Michał Nowakowski durante un'intervista concessa alla testata economica polacca PAP Biznes. Il dirigente ha delineato con fermezza la natura dell'operazione: "In questa fase possiamo soltanto affermare che non vogliamo assolutamente realizzare un adattamento cinematografico del videogioco. Vogliamo raccontare una storia ambientata nel mondo di Cyberpunk, ma non sarà affatto una trasposizione uno a uno della trama del titolo originale."

Il lungometraggio nasce dalla collaborazione strategica con Paramount - ora integrata sotto l'etichetta Skydance a seguito della recente fusione aziendale - e vedrà alla produzione Lorenzo di Bonaventura, figura di riferimento nell'industria cinematografica già celebre per aver guidato la saga live-action di Transformers.

La decisione di allontanarsi dagli eventi del gioco base esclude dunque un ritorno pedissequo sul percorso del mercenario V e sul chip neurale infestato dal costrutto digitale di Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves. L'universo distopico concepito dal designer di giochi di ruolo cartacei Mike Pondsmith vanta d'altronde un respiro sufficientemente vasto per esplorare nuovi archi narrativi incentrati su tematiche cardine come la crisi d'identità, il transumanesimo e l'autonomia del corpo.