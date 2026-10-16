1666: Amsterdam si è mostrato di nuovo con un trailer del gameplay

Il video mostra alcuni spezzoni del gioco, con un veloce montaggio che serve a immergerci maggiormente nelle sue particolari atmosfere a ambientazioni , con una certa attenzione ai vari protagonisti della storia e al gatto .

In occasione dell'evento Galaxies Autumn è tornato a mostrarsi con un trailer del gameplay anche 1666: Amsterdam , il nuovo action adventure ad ambientazione storica da parte di Patrice Désilets, tra i principali autori di Assassin's Creed .

Di giorno e di notte

Potete conoscere meglio questo interessante progetto con il nostro provato pubblicato lo scorso agosto, poco prima del lancio dell'erarly access, mentre la data di uscita definitiva non è ancora nota.

Si tratta di un action adventure in terza persona dotato di alcune idee originali molti interessanti, a partire dalle caratteristiche della protagonista Noah, una strega che si ritrova ad affrontare varie presenze sovrannaturali.

Il gioco è sostanzialmente diviso in due parti, con la sezione che si svolge di giorno incentrata sulle indagini e sul ragionamento: in questa, Noah esplora la città di Amsterdam e cerca indizi per scoprire l'identità degli Originals, entità demoniache che si celano dietro volti umani.

Di notte, con gli Originals che si svelano e liberano il proprio potere, il gameplay assume maggiormente i connotati del gioco d'azione e ci si ritrova ad affrontare combattimenti utilizzando vari metodi magici.

La magia ha diverse applicazioni in 1666: Amsterdam e dev'essere utilizzata con cognizione, soprattutto di giorno quando questa può destare sospetti sulla natura della protagonista nella popolazione.