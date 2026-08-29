La colonna sonora di 1666: Amsterdam è stata realizzata da Jorane

La colonna sonora è un elemento fondamentale all'interno di un'esperienza che punta sull'atmosfera come 1666: Amsterdam, e infatti il team di sviluppo ha voluto dedicare a questo tema un intero video diario.

A occuparsi delle musiche è stata l'artista canadese Jorane, nota per aver realizzato brani molto particolari, anche utilizzando parole inventate, ma che in venticinque anni di carriera non si era mai cimentata con un videogioco.

Fin dalle prime fasi, l'autrice ha scelto di coinvolgere altri interpreti, a partire da un quartetto d'archi invitato a suonare nel suo studio: l'obiettivo era mostrare concretamente al team fino a dove avrebbe potuto spingersi la componente musicale del progetto.

Il processo creativo di Jorane parte infatti dall'istinto e dalle emozioni, lasciando spazio alla sperimentazione prima di individuare le parti da utilizzare effettivamente nel gioco, come avrà notato chi ha già acquistato 1666: Amsterdam.