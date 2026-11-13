In Cyberpunk 2077, V non è completamente nelle mani dei giocatori per una scelta di CD Projekt Red

A distanza di anni dalla pubblicazione di Cyberpunk 2077 , alcuni giocatori continuano a individuare piccoli dettagli che rendono ancora più intrigante la storia del gioco di ruolo d'azione di CD Projekt Red. Uno di questi riguarda il rapporto tra V e Johnny Silverhand e, in particolare, il modo in cui la personalità del rocker interpretato da Keanu Reeves comincia progressivamente a influenzare le abitudini del protagonista.

V balla da solo

La questione è emersa da un'osservazione condivisa da un giocatore sui social network. In Cyberpunk 2077, V manifesta chiaramente la sua avversione per il fumo, ma in una fase successiva dell'avventura viene mostrato mentre accende una sigaretta. Non si tratta di un cambiamento volontario nelle abitudini del personaggio: il gesto riflette l'influenza di Johnny Silverhand, che è un fumatore abituale e la cui coscienza sta progressivamente fondendosi con quella di V.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il dettaglio ha attirato l'attenzione di Pawel Sasko, quest director del gioco, che ha confermato come si tratti di una scelta intenzionale. "Gran colpo d'occhio, choom! Era esattamente questa l'intenzione: mostrare quanto lentamente la personalità di Johnny si fonda con quella di V attraverso piccole azioni e dettagli sottili. Dal primo confronto, quando Johnny ha cercato di uccidere V, volevamo trasformare il loro rapporto in un legame profondo e significativo, intrecciato di empatia e rimpianto", ha spiegato lo sviluppatore.

Non tutti i giocatori hanno apprezzato questa impostazione. Alcuni hanno contestato a Sasko il fatto che un gioco di ruolo dovrebbe lasciare completa libertà di definire la personalità del proprio protagonista, senza imporre comportamenti che potrebbero contraddire le scelte dei giocatori. Una critica che lo sviluppatore ha però ricondotto proprio all'obiettivo narrativo dell'opera.

"Era questo il punto: quello che vi sta succedendo doveva farvi sentire un po' a disagio. Il gioco affronta il tema di una malattia terminale, una condizione che non si sceglie volontariamente, e utilizziamo le meccaniche dei giochi di ruolo per illustrarla", ha aggiunto Sasko.

La progressiva perdita di controllo sulla propria identità non è quindi un limite accidentale delle possibilità offerte dal gioco, ma una componente fondamentale della sua narrazione. CD Projekt Red ha scelto deliberatamente di ridurre in alcuni momenti l'autonomia del giocatore per rendere più coerente l'esperienza di V, costretto a condividere la propria mente con un'altra persona.