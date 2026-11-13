Kiln ci prova ancora con il maxi aggiornamento Reshaped, che aggiunge tanti nuovi contenuti e funzionalità

Double Fine ha annunciato la disponibilità di Kiln: Reshaped , un maxi aggiornamento per il suo party game competitivo incentrato sulla creazione di oggetti in ceramica e sui combattimenti tra vasi . L'aggiornamento introduce nuove modalità di gioco, decorazioni, funzionalità social e miglioramenti tecnici.

Le altre novità

Anche Stoked è una modalità 4 contro 4, ma cambia l'obiettivo: le squadre devono accendere i bracieri disseminati nella mappa utilizzando le proprie fiamme e, contemporaneamente, spegnere quelli degli avversari. Ogni braciere acceso genera punti nel tempo e per vincere bisogna raggiungere quota 100.

La terza novità è Local Mini Quench, che permette di giocare in locale fino a quattro persone, utilizzando mappe più piccole rispetto a quelle della modalità Quench tradizionale. L'obiettivo rimane quello di distruggere la fornace avversaria proteggendo la propria, ma gli spazi ristretti e la presenza di potenziamenti particolarmente potenti rendono gli scontri più caotici.

Tra le nuove funzionalità figura anche una cabina fotografica, nella quale è possibile scattare immagini insieme agli amici o agli avversari, utilizzando emote, pose e animazioni. Arrivano inoltre i codici per creare gruppi, con la possibilità di riunire fino a quattro giocatori e organizzare partite personalizzate fino a otto partecipanti. Questa funzione facilita anche il gioco tra piattaforme differenti, come Xbox e PlayStation.

Sul fronte tecnico, gli utenti Steam non devono più utilizzare un account Xbox per accedere al gioco, potendo effettuare il login direttamente attraverso il proprio profilo della piattaforma di Valve. Viene introdotta anche una modalità offline per allenarsi senza connessione e arriva il supporto a Steam Deck e ai dispositivi compatibili con Proton.

Completano l'aggiornamento nuove decorazioni, il livello massimo portato a 75 e la possibilità di creare collezioni di 100 vasi.

Double Fine ha infine precisato che Reshaped rappresenta l'ultimo aggiornamento di contenuti attualmente pianificato. Questo non significa necessariamente la fine del supporto: lo studio non esclude di tornare a lavorare sul gioco qualora dovesse ottenere un qualche successo. Sono comunque previsti ulteriori interventi per correggere bug e problemi segnalati dalla community.