In arrivo un display OLED per laptop a 360 Hz: il prototipo Lenovo Legion con pannello IJP mostrato da TCL

Un nuovo traguardo per i display OLED destinati ai notebook gaming potrebbe essere vicino. All'evento DTC 2026 organizzato da TCL CSOT è stato mostrato un prototipo di Lenovo Legion equipaggiato con un pannello OLED da 16 pollici e frequenza di aggiornamento di 360 Hz. Si tratta di un valore superiore alle soluzioni esistenti finora, dove i modelli OLED per portatili arrivano fino a 300 Hz.
A riportare la notizia è Notebookcheck, che ha avuto modo di osservare il dispositivo durante la manifestazione e ha pubblicato alcune immagini del prototipo. Il portatile non è stato accompagnato da una scheda tecnica completa, quindi non sono ancora disponibili informazioni su processore, scheda grafica e altre caratteristiche hardware. L'attenzione è concentrata soprattutto sul nuovo pannello, basato sulla tecnologia Inkjet Printed OLED (IJP OLED).
OLED IJP a 360 Hz con risoluzione QHD e 500 nit
Il display OLED stampato a getto d'inchiostro mostrato da TCL CSOT ha una risoluzione nativa di 2.560 x 1.440 pixel e dichiara una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. La luminosità nominale raggiunge i 500 nit, un valore che dovrebbe consentire un utilizzo adeguato anche in ambienti piuttosto illuminati. Il prototipo è stato esposto sotto le luci della manifestazione e, secondo le osservazioni di Notebookcheck, lo schermo sembrava mantenere una luminosità convincente.
Il dato più interessante rimane comunque la frequenza di aggiornamento. I 360 Hz rappresentano un incremento rispetto ai 240 Hz dei notebook OLED attualmente in commercio. Tra gli esempi citati da Notebookcheck figurano il Lenovo Legion R9000P, già dotato di un pannello OLED prodotto con tecnologia inkjet, e il Razer Blade 16 nella configurazione con GeForce RTX 5090.
Il nuovo prototipo si inserisce in una competizione che ha già visto Samsung presentare, nell'agosto 2026, un pannello OLED da 300 Hz destinato ai portatili gaming. TCL CSOT punta quindi a superare anche questa soglia, proponendo una soluzione che potrebbe rendere ancora più fluidi i giochi competitivi, a patto naturalmente di disporre di una GPU capace di generare un numero di fotogrammi sufficientemente elevato.
Non sono stati comunicati dettagli sulla configurazione interna del Lenovo Legion né una possibile data di commercializzazione. Un rappresentante di TCL CSOT ha però riferito a Notebookcheck che l'azienda sta già collaborando con diversi partner e che la produzione di massa del pannello potrebbe iniziare a breve. Questo non significa necessariamente che il portatile mostrato arriverà sul mercato con la stessa configurazione o che Lenovo abbia già definito un prodotto destinato alla vendita. Per ora si tratta di un prototipo che dimostra le potenzialità della nuova generazione di pannelli IJP OLED. Se la produzione partirà nei tempi previsti, i 360 Hz potrebbero diventare una delle prossime caratteristiche distintive dei notebook gaming di fascia alta.