In arrivo un display OLED per laptop a 360 Hz: il prototipo Lenovo Legion con pannello IJP mostrato da TCL

Un nuovo traguardo per i display OLED destinati ai notebook gaming potrebbe essere vicino. All'evento DTC 2026 organizzato da TCL CSOT è stato mostrato un prototipo di Lenovo Legion equipaggiato con un pannello OLED da 16 pollici e frequenza di aggiornamento di 360 Hz. Si tratta di un valore superiore alle soluzioni esistenti finora, dove i modelli OLED per portatili arrivano fino a 300 Hz.

A riportare la notizia è Notebookcheck, che ha avuto modo di osservare il dispositivo durante la manifestazione e ha pubblicato alcune immagini del prototipo. Il portatile non è stato accompagnato da una scheda tecnica completa, quindi non sono ancora disponibili informazioni su processore, scheda grafica e altre caratteristiche hardware. L'attenzione è concentrata soprattutto sul nuovo pannello, basato sulla tecnologia Inkjet Printed OLED (IJP OLED).