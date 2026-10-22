Cyberpunk 2077: l'Update 2.5 porta nuove missioni, dual wielding e mod su console

CD Projekt RED ha annunciato tutte le novità in arrivo con l'Update 2.5 di Cyberpunk 2077 e si tratta di un aggiornamento alquanto consistente, il più grosso dai tempi del 2.0, contenente due nuove missioni, il dual wielding delle armi e le mod su console.
L'update 2.5 è stato annunciato ieri, proprio in corrispondenza del lancio di Cyberpunk: Edgerunners 2 su Netflix, e porta con sé alcuni contenuti legati proprio alla serie animata di Trigger, in modo da creare un collegamento diretto con la nuova storia di Night City raccontata attraverso la nuova produzione televisiva.
Come dimostra il trailer riportato qui sotto, l'aggiornamento è studiato in maniera tale da fornire motivo ai giocatori di tornare all'interno di Night City per sperimentare qualcosa di effettivamente nuovo, sia sul fronte della storia che del gameplay.
Le nuove missioni
L'aggiunta più importante sul fronte dei contenuti è data dall'arrivo di due nuove missioni: la prima è Clampdown, una quest secondaria ambientata prima degli eventi narrati in Cyberpunk: Edgerunners 2 e disponibile dopo la missione principale The Heist e collegata a due incarichi di Wakako.
Nella missione ci ritroviamo a incontrare King, Mishuga, Miguel ed Emily e si tratta di una nuova parte di storia elaborata in collaborazione con il team di Studio Trigger, autore dell'anime, con il coinvolgimento degli stessi doppiatori delle serie animate per garantire la coerenza tra le due produzioni.
Nella quest troviamo anche un set di equipaggiamento in cinque pezzi ispirato al look di King, mentre la nuova stazione radio HKGN 102.0 FM introduce 16 brani tratti dalle due serie di Edgerunners.
L'altra missione è un frammento più puramente narrativo e si intitola Welcome to Paradise. Si tratta di una storia narrata da Richard Night, fondatore di Night City, e ci accompagna nell'esplorazione della città-simbolo del franchise, sbloccandosi dopo The Heist e il livello 15 di Street Creed.
Con l'update arriva anche la possibilità di trovare 12 nuove carte dei Tarocchi degli Arcani Minori attraverso un'estensione di Fool on the Hill.
Novità al gameplay: il dual wielding
Sul fronte del gameplay, l'Update 2.5 introduce il dual wielding, ovvero la possibilità di sfoderare e utilizzare contemporaneamente due armi, una per mano, cosa che modifica il sistema di combattimento in maniera sensibile.
Questa abilità si ottiene sbloccando il nuovo perk Double Trouble, cosa che a sua volta consente di raggiungere altre quattro abilità di supporto per questo stile di combattimento, con tanto di pose speciali per la modalità fotografica.
L'uso di due armi combinate apre peraltro ad alcuni elementi strategici aggiuntivi, visto che è possibile sperimentare diverse combinazioni di armi che possono avere dei vantaggi o degli svantaggi, andando a modificare le potenzialità di attacco e difesa costruendo una build in stile "pistolero".
Le mod su console e nuove personalizzazioni
Una delle aggiunte di maggiore spessore è data dall'arrivo delle mod anche su console: il supporto ufficiale ai contenuti creati dagli utenti su console e PC apre la strada a possibili evoluzioni a lungo termine per Cyberpunk 2077.
Al momento è già disponibile una selezione di lancio di mod cross-platform che possono essere applicate in maniera ufficiale al gioco, ma altre verranno aggiunte in seguito attraverso un sistema di selezione continuativo.
Altre aggiunte riguardano poi le nuove personalizzazioni come i cinque Glamdocs, specializzati nel modificare l'aspetto dei cyberware di V. Ognuno di questi ha un proprio shop e un certo stile, introducendo dunque numerose possibilità di modifica.
Aggiornamenti tecnici
Dal punto di vista tecnico, l'Update 2.5 introduce il supporto a NVIDIA DLSS 4.5, 6X e Dynamic Multi Frame Generation, supporto per MetalFX Frame Interpolation su Mac e miglioramenti al rendering in HDR.
Su console viene introdotto lo slider per il FOV che consente finalmente di modificare questo parametro, oltre ad alcune ottimizzazioni al ray tracing e miglioramenti alle performance su PS5 Pro.
Sul fronte della "qualità della vita" vengono aggiunte delle opzioni per raggruppare e visualizzare i salvataggi in base alle diverse partite avviate e aggiungendo altri filtri per rendere più chiari i progressi fatti nel gioco attraverso vari playthrough.