Cyberpunk 2077: l'Update 2.5 porta nuove missioni, dual wielding e mod su console

Come dimostra il trailer riportato qui sotto, l'aggiornamento è studiato in maniera tale da fornire motivo ai giocatori di tornare all'interno di Night City per sperimentare qualcosa di effettivamente nuovo, sia sul fronte della storia che del gameplay.

L'update 2.5 è stato annunciato ieri, proprio in corrispondenza del lancio di Cyberpunk: Edgerunners 2 su Netflix , e porta con sé alcuni contenuti legati proprio alla serie animata di Trigger, in modo da creare un collegamento diretto con la nuova storia di Night City raccontata attraverso la nuova produzione televisiva.

CD Projekt RED ha annunciato tutte le novità in arrivo con l' Update 2.5 di Cyberpunk 2077 e si tratta di un aggiornamento alquanto consistente, il più grosso dai tempi del 2.0, contenente due nuove missioni, il dual wielding delle armi e le mod su console .

Le nuove missioni

L'aggiunta più importante sul fronte dei contenuti è data dall'arrivo di due nuove missioni: la prima è Clampdown, una quest secondaria ambientata prima degli eventi narrati in Cyberpunk: Edgerunners 2 e disponibile dopo la missione principale The Heist e collegata a due incarichi di Wakako.

Nella missione ci ritroviamo a incontrare King, Mishuga, Miguel ed Emily e si tratta di una nuova parte di storia elaborata in collaborazione con il team di Studio Trigger, autore dell'anime, con il coinvolgimento degli stessi doppiatori delle serie animate per garantire la coerenza tra le due produzioni.

Nella quest troviamo anche un set di equipaggiamento in cinque pezzi ispirato al look di King, mentre la nuova stazione radio HKGN 102.0 FM introduce 16 brani tratti dalle due serie di Edgerunners.

L'altra missione è un frammento più puramente narrativo e si intitola Welcome to Paradise. Si tratta di una storia narrata da Richard Night, fondatore di Night City, e ci accompagna nell'esplorazione della città-simbolo del franchise, sbloccandosi dopo The Heist e il livello 15 di Street Creed.

Con l'update arriva anche la possibilità di trovare 12 nuove carte dei Tarocchi degli Arcani Minori attraverso un'estensione di Fool on the Hill.