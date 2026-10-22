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The Witcher 2 Enhanced Edition per PC costa pochissimo su Instant Gaming: uno strigo potenziato

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo The Witcher 2 Enhanced Edition per PC, iconico RPG in cui vestirai i panni di Geralt di Rivia.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/10/2026
The Witcher 2 Enhanced Edition per PC
The Witcher 2: Assassins of Kings
The Witcher 2: Assassins of Kings
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Se non lo hai ancora recuperato, The Witcher 2 Enhanced Edition per PC costa 2,31 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su GOG. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una versione potenziata

Rispetto alla versione originale, sono presenti diversi miglioramenti volti a offrire un'esperienza più completa e godibile, tra cui 4 ore di gioco aggiuntive, con nuove missioni e personaggi. Sono incluse, inoltre, due nuove modalità per affrontare i nemici mettendo alla prova le proprie abilità, oltre a un tutorial migliorato e fino a 100 correzioni e miglioramenti.

The Witcher 2
The Witcher 2

Si tratta a tutti gli effetti della versione definitiva del secondo capitolo, con una storia estremamente profonda e complessa e un sistema di crafting evoluto e vario. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di The Witcher 2 Enhanced Edition. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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