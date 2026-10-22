The Witcher 2 Enhanced Edition per PC costa pochissimo su Instant Gaming: uno strigo potenziato

Se non lo hai ancora recuperato, The Witcher 2 Enhanced Edition per PC costa 2,31 € invece di 20 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su GOG . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una versione potenziata

Rispetto alla versione originale, sono presenti diversi miglioramenti volti a offrire un'esperienza più completa e godibile, tra cui 4 ore di gioco aggiuntive, con nuove missioni e personaggi. Sono incluse, inoltre, due nuove modalità per affrontare i nemici mettendo alla prova le proprie abilità, oltre a un tutorial migliorato e fino a 100 correzioni e miglioramenti.

The Witcher 2

Si tratta a tutti gli effetti della versione definitiva del secondo capitolo, con una storia estremamente profonda e complessa e un sistema di crafting evoluto e vario. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di The Witcher 2 Enhanced Edition. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.