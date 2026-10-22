Huawei Watch Fit 5 è in offerta su Amazon: puoi acquistare lo smartwatch in sconto del 28%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che permette di acquistare il Huawei Watch Fit 5 a prezzo scontato del 28% per un costo totale e finale di 143,00€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Huawei Watch Fit 5 è uno smartwatch pensato per accompagnare le attività quotidiane con un design leggero e funzionalità dedicate al movimento, ai pagamenti e alla sicurezza personale. La struttura pesa appena 27 grammi e presenta uno spessore di 9,5 mm, caratteristiche che contribuiscono a renderlo comodo da indossare.
Ulteriori dettagli sullo smartwatch
Tra le funzioni dedicate all'attività fisica figura la nuova modalità mini allenamento, progettata per adattarsi agli impegni quotidiani e permettere di ritagliare momenti di movimento anche quando si ha poco tempo a disposizione. In questo modo, lo smartwatch offre una soluzione pratica per integrare brevi sessioni di esercizio nella propria routine.
Huawei Watch Fit 5 supporta inoltre i pagamenti contactless tramite NFC e Curve Pay. La funzione permette di effettuare pagamenti direttamente dal polso, senza dover estrarre lo smartphone o cercare una carta durante gli acquisti.
L'autonomia rappresenta un altro aspetto della dotazione: con un utilizzo leggero, la batteria può raggiungere fino a 10 giorni di durata. È presente anche il supporto alla ricarica rapida wireless, utile per ridurre i tempi necessari a ripristinare l'energia prima di ripartire.