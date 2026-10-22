LEGO porta a Lucca Comics & Games il set Dragon Ball e una Capsula del Tempo

Tra le novità portate nel capoluogo toscano ci sono una Capsula del Tempo costruita con i mattoncini e la prima apparizione dal vivo del set dedicato a Dragon Ball.

LEGO Italia sarà a Lucca Comics & Games dal 28 ottobre al 1° novembre 2026 con Piazza LEGO, un padiglione di 300 metri quadrati allestito in piazza San Romano per i 60 anni del festival e per il decimo anniversario del primo LEGO Certified Store italiano.

Nel resto del padiglione i visitatori potranno provare tre attività interattive e scattare foto nelle postazioni dedicate. Ci saranno anche sfide ispirate agli universi LEGO Marvel e LEGO ONE PIECE e ai grandi classici del marchio, oltre ai cosplayer e ai gruppi ufficiali di costuming di Star Wars: la 501st Italica Garrison, il distaccamento italiano della 501st Legion, farà tappa al padiglione con le sue parate.

Al centro del padiglione ci sarà la Capsula del Tempo, un'opera di Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional, che verrà riaperta nel 2086. A decidere il contenuto sarà il pubblico: davanti all'installazione un totem digitale permetterà di votare i cinque set da tramandare, scegliendoli tra una selezione di trenta modelli, e la lista finale sarà svelata con un video sui canali ufficiali di LEGO.

Da domenica 1° novembre il set sarà disponibile per l'acquisto. Da quel giorno e fino al 3 novembre gli iscritti a LEGO Insiders hanno l'accesso anticipato, mentre per tutti gli altri la vendita comincia il 4 novembre su LEGO.com e nei negozi LEGO. Il set costa 139,99 euro . Gli altri dettagli ufficiali sono reperibili qui .

Il set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku (codice 11390) è il primo della collaborazione tra LEGO e Toei Animation, che proseguirà nel 2027 con altri set. Con 1.764 pezzi ricostruisce Shenron mentre emerge dalle sette Sfere del Drago, con Goku bambino a bordo della Nuvola d'Oro. Prima dell'uscita il modello sarà esposto venerdì 30 ottobre 2026, dalle 21:00, al Cocktail Bar Magellano. Poi si sposterà allo stand ufficiale, dove durante il festival si potrà preordinarlo.

Sabato 31 ottobre 2026 il pubblico potrà incontrare due set designer: Nicola Belfiore, Element Designer del set LEGO Il Signore degli Anelli: Minas Tirith, e Lee Magpili, Set Designer della linea LEGO Pokémon. Al mattino saranno al pop-up store per le sessioni di firmacopie , a cui ci si iscrive tramite i canali social di LEGO Italia, e poi saliranno sul palco del Padiglione Carducci per un talk sulle curiosità della progettazione dei set. Domenica 1° novembre, nella mattinata conclusiva del festival, Belfiore tornerà in Piazza LEGO per firmare le copie del set Shenron & Goku.

I mattoncini danesi saranno presenti anche in altre zone della città. In piazza della Caserma MediaWorld esporrà la Ducati Panigale V4 R realizzata in mattoncini in scala 1:1 da Riccardo Zangelmi, Toys Center sarà al Giardino degli Osservanti, nel padiglione Collectibles, e Dadi e Mattoncini proporrà nel Padiglione Carducci set esclusivi e un'altra occasione per preordinare il set Dragon Ball. Il Covo del Nerd offrirà una pop it machine a premi garantiti. Qui potete trovare il programma dei videogiochi del Lucca Comics & Games 2026 .

Al Real Collegio, nell'ambito di Lucca Junior, LEGO allestirà insieme alla community un' area per le famiglie con costruzioni dal vivo e laboratori dedicati al futuro. Le sessioni, limitate a 40 persone, si terranno sabato 31 ottobre 2026 dalle 15:15 alle 16:00 e domenica 1° novembre dalle 10:00 alle 10:45.

Lucca Comics & Games compie 60 anni: le presenze LEGO nelle edizioni precedenti

Lucca Comics & Games è il festival dedicato a fumetto, animazione, giochi e videogiochi che dal 1966 si svolge nel centro storico di Lucca. Nel 2025 ha venduto oltre 280.000 biglietti e ha contato 900 ospiti e 730 espositori. L'edizione di quest'anno festeggia i sessant'anni della manifestazione con il tema Legacy: il poster è firmato da Claudio Castellini e riunisce personaggi dei manifesti passati, mentre a Palazzo Guinigi la mostra Lucca Legacy, aperta dal 3 ottobre 2026, racconta la storia del festival.

La LEGO PlayStation in tutto il suo splendore

Nel 2024 LEGO aveva allestito in piazza San Romano un pop-up del LEGO Certified Store di 90 metri quadrati, con i designer di LEGO Ideas. Nel 2025 era tornata con LEGO Adventure, uno spazio di 300 metri quadrati con un diorama di Lucca realizzato da Riccardo Zangelmi, descritto in LEGO Italia sarà a Lucca Comics & Games 2025 con tanti spazi e incontri.

Tra le novità LEGO più recenti ci sono il set LEGO PlayStation, appena arrivato nei negozi e i cinque nuovi set Smart Play di LEGO Pokémonin arrivo nel 2027.