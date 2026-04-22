Australia Did It: aperte le iscrizioni per il nuovo playtest

Gli sviluppatori di Australia Did It , Rami Ismail e Aesthetician Labs, hanno chiamato a raccolta i giocatori per un nuovo playtest a numero chiuso , invitando la community a testare, e possibilmente "rompere", le meccaniche del gioco, per apportare gli ultimi miglioramenti prima del lancio, la cui data non è stata ancora comunicata.

I contenuti del playtest

In questa nuova versione di prova, gli utenti avranno la possibilità di spingersi fino alla fine del secondo bioma, il Cimitero. Una porzione di gioco che garantirà tempo e risorse sufficienti per fondere e far evolvere le proprie unità, arrivando a schierare un intero esercito di devastanti mercenari di livello 5.

L'obiettivo del team è proprio quello di lasciare totale libertà ai giocatori, incoraggiandoli a creare le "build" più folli e sbilanciate per spingere il titolo ai suoi limiti tecnici. A tal proposito, gli sviluppatori hanno lanciato un appello diretto a chi deciderà di partecipare: "E, se il gioco dovesse rompersi durante questo processo, apprezzeremmo i vostri feedback o le segnalazioni di bug attraverso lo strumento di reporting all'interno del gioco!".

I posti per partecipare al playtest sono limitati. Gli interessati devono quindi iscriversi il prima possibile tramite la pagina Steam del gioco (dove il team suggerisce anche di aggiungerlo alla lista dei desideri, che non fa mai male). I fortunati selezionati riceveranno una notifica il 28 aprile. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, è già possibile farsi un'idea delle meccaniche scaricando la demo pubblica, scaricabile dalla stessa pagina, o leggendo il nostro provato.