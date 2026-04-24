Mario Tennis Fever ha ricevuto un nuovo aggiornamento, ecco cosa cambia

In sostanza, il bug impediva l' aggiornamento in tempi brevi del ranking dei giocatori, cosa che comportava problemi nel matchmaking, con allungamento dei tempi e utilizzo di dati non del tutto corrispondenti alla situazione effettiva per quanto riguarda livello ed esperienza dei giocatori.

La nuova patch porta il software alla versione 1.0.3 , andando ad agire soprattutto sul codice legato alla componente online del gioco, sebbene le informazioni note riguardino in particolare la soluzione di un bug specifico, legato al matchmaking e rilevato con grande frequenza dai giocatori in questi mesi.

Nintendo ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo aggiornamento per Mario Tennis Fever su Nintendo Switch 2, incentrato sulla soluzione di alcuni problemi relativi soprattutto al gioco online e al matchmaking , che dovrebbero aver ricevuto dei miglioramenti con questo update.

Continua l'evoluzione di Mario Tennis Fever

La pubblicazione della nuova patch dovrebbe dunque aver risolto questo fastidioso problema per i match online di Mario Tennis Fever, ma è probabile che abbia effettuato anche ulteriori cambiamenti "sotto il cofano" del gioco, difficilmente rilevabili anche per la consueta mancanza di informazioni pubbliche da parte di Nintendo per questi aggiornamenti.

Il mese scorso, il gioco aveva ricevuto un altro update che si presentava molto più ampio e rivolto a diversi elementi del gioco, mentre in questo caso l'intervento si dimostra decisamente più mirato e specifico.

Mario Tennis Fever è stato accolto positivamente dalla stampa e dal pubblico, sebbene non si tratti propriamente di un titolo in grado di rivaleggiare con le grandi produzioni Nintendo, rimanendo alquanto di nicchia.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Mario Tennis Fever.