OpenAI annuncia GPT-5.5 di OpenAI: ecco cosa sa fare di nuovo

Il modello promette di ridurre il livello di supervisione richiesto nelle attività complesse, mantenendo elevata precisione e capacità di adattamento.

OpenAI ha annunciato GPT-5.5 , nuova evoluzione del suo modello linguistico, pensata per affrontare attività professionali articolate. La distribuzione riguarda inizialmente gli utenti di Codex e ChatGPT, con estensione prevista anche alle API.

Le novità di ChatGPT 5.5

GPT-5.5 introduce un miglioramento nella comprensione del contesto e delle intenzioni dell'utente. Questo si traduce in una maggiore capacità di portare avanti compiti articolati senza interventi continui, soprattutto in ambiti come sviluppo software, analisi dati e creazione di documenti strutturati.

Nel coding, il modello mostra risultati rilevanti. Nel benchmark Terminal-Bench 2.0, che misura la gestione di flussi complessi da riga di comando, GPT-5.5 raggiunge un'accuratezza dell'82,7% per cento. Si tratta di un indicatore legato non solo alla scrittura del codice, ma anche alla pianificazione, all'iterazione e al coordinamento tra strumenti diversi.

Le stesse capacità vengono estese ad attività quotidiane al computer. Il modello è in grado di gestire processi completi, dalla pianificazione alla verifica dei risultati, operando anche in situazioni ambigue. Questo approccio riduce la necessità di suddividere manualmente ogni fase del lavoro.

All'interno di Codex, GPT-5.5 migliora la trasformazione di input poco strutturati in output definiti, come fogli di calcolo o presentazioni. In ChatGPT, la variante Thinking è progettata per attività professionali più complesse, con risposte più sintetiche e mirate su ricerca, sintesi e analisi documentale. La versione Pro, secondo i primi test, amplia ulteriormente la capacità di gestire compiti di maggiore difficoltà.

Parallelamente, vengono potenziate alcune funzionalità operative. Tra queste, la generazione avanzata di documenti, anteprime più dettagliate e l'integrazione del browser. Si aggiungono anche strumenti per immagini e revisione automatica, con un approccio sempre più orientato all'automazione completa dei flussi di lavoro.