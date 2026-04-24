L'originale Assassin's Creed 4: Black Flag sarà ancora disponibile dopo l'uscita del remake

Non è questo il caso di Assassin's Creed 4: Black Flag, che dovrebbe continuare ad essere disponibile in versione digitale sui vari store, oltre che funzionare in formato fisico ove sia possibile avere a disposizione tale edizione.

La rimozione degli originali è una pratica che ha preso piede di recente, solitamente collegata all'uscita di versioni remaster ma anche remake di vari titoli noti: con il lancio della nuova versione, spesso quelle originali vengono direttamente sostituite da queste, portando alla loro rimozione dal mercato.

Ubisoft ha confermato che il capitolo originale Assassin's Creed 4: Black Flag continuerà ad essere disponibile sul mercato anche dopo l'uscita del remake , ovvero il nuovo Assassin's Creed: Black Flag Resynced, e non verrà dunque completamente sostituito dalla nuova versione.

Due alternative diverse

A riferirlo è stato il creative director di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Paul Fu, che ha spiegato come il remake sia una "reinterpretazione del 2026 della leggenda originale", e che la versione precedente continuerà comunque a esistere.

Questo anche perché il remake presenta delle variazioni, essendo interamente incentrato sulla campagna single player, dunque eliminando alcune parti collaterali ed espandendo la modalità principale.

Come riferito in precedenza, infatti, Assassin's Creed: Black Flag Resynced non contiene DLC né modalità multiplayer, che continueranno ad essere disponibili eventualmente nell'originale: "Con Resynced abbiamo fatto una scelta netta: si tratta di un'avventura incentrata esclusivamente sulla trama e ci siamo concentrati interamente sulle avventure di Edward nei Caraibi. Come risultato di questa scelta, abbiamo deciso di non includere la modalità multiplayer né i DLC", ha confermato il director.

"Tuttavia, Resynced è stato costruito da zero, con una nuova storia, nuovi contenuti e nuovi sistemi, ma rimaniamo fedeli alle sue radici di gioco d'azione e avventura. Resynced è una rivisitazione in chiave 2026 della leggenda originale e, per chi fosse curioso, l'originale sarà ancora disponibile".

Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato presentato ieri con un primo trailer, e potete conoscerlo meglio nella nostra anteprima con tutto quello che c'è da sapere su questo interessante remake.