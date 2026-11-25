Il panorama videoludico attuale non gode di una situazione particolarmente sana. Le console e l'hardware necessario per giocare raggiungono prezzi sempre più elevati, sollevando interrogativi sull'accessibilità del settore. Per Ken Kutaragi, creatore della PlayStation, la situazione non è delle migliori. A tal proposito, immagina un futuro in cui le cose potrebbero cambiare radicalmente, proprio a causa dei costi elevati dell'hardware e dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Ciò significa che, almeno secondo la sua visione, potrebbe arrivare un'epoca in cui non avremo più bisogno delle console tradizionali.
Console sempre più costose
Le informazioni sono state riportate da Ken Kutaragi in un'intervista rilasciata a The Game Business. Prima di tutto, ha espresso le proprie preoccupazioni per i prezzi attuali dell'hardware. "Al momento le console sono estremamente costose. Non è una situazione sana. Si spendono cifre esorbitanti per acquistarle, perché le schede grafiche sono estremamente costose in questo momento", ha detto.
Questa situazione è legata anche all'evoluzione dell'hardware delle console, che negli ultimi anni si è avvicinato sempre più a quello dei PC. Kutaragi cita proprio il cambiamento introdotto da Sony con PlayStation 4, quando l'azienda scelse un'architettura più simile a quella dei computer, così da agevolare lo sviluppo dei giochi anche per altre piattaforme. Se da un lato questa scelta ha semplificato il lavoro degli sviluppatori, dall'altro ha contribuito a rendere la piattaforma sempre più complessa e costosa.
"Ha funzionato, ma al momento il PC è estremamente costoso: costa quanto un'auto, non è una situazione sana", ha aggiunto Kutaragi, sottolineando ancora una volta quanto sia diventato difficile sostenere i costi delle componenti più avanzate. In questo scenario si inserisce anche l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono concepiti ed elaborati i contenuti videoludici.
Kutaragi, attualmente presidente e amministratore delegato di Cyber AI Entertainment, ritiene infatti che questa tecnologia possa portare a una trasformazione molto più profonda di quanto immaginiamo. "Potrebbe arrivare un'era in cui non avremo più bisogno di console. È un pericolo reale", ha dichiarato.
Un futuro senza console?
Al tempo stesso, nonostante le preoccupazioni legate al mercato hardware, Kutaragi nutre un certo ottimismo nei confronti dell'intelligenza artificiale e del modo in cui potrebbe cambiare l'intrattenimento. Secondo la sua visione, l'evoluzione di questa tecnologia potrebbe portare alla nascita di una "piattaforma leggera", che tuttavia non sarebbe né una console né uno smartphone. Per Kutaragi, nei prossimi anni potrebbero verificarsi cambiamenti importanti e dovremmo essere pronti ad affrontarli. Non sappiamo esattamente quale forma assumerà questa evoluzione, ma proprio questa incertezza rende la prospettiva ancora più preoccupante. L'idea è che i progressi dell'intelligenza artificiale possano aprire possibilità oggi difficili persino da immaginare.
"Tutto può essere calcolabile. L'intelligenza artificiale sta facendo passi avanti, ma è ancora in una fase intermedia. Forse in futuro tutto sarà calcolabile. Tutto. Se ciò dovesse accadere, quale forma di intrattenimento potremmo creare noi e i nostri figli per il futuro? Non ci vorranno diversi decenni. Forse accadrà molto, molto presto. Siate pronti a questo". Tra l'altro, già in passato il papà di PlayStation aveva parlato dell'intelligenza artificiale come di una tecnologia in grado di rivoluzionare il mondo dell'intrattenimento, immaginandola come uno strumento capace di cambiare il modo stesso di concepire i videogiochi.
Se da un lato Kutaragi è stato tra i protagonisti di alcune delle più importanti innovazioni tecnologiche nella storia del settore videoludico, dall'altro oggi immagina una trasformazione altrettanto radicale, ma con prospettive completamente diverse. Resta da capire in che direzione ci porterà questa evoluzione e, soprattutto, quali vantaggi potrà offrire ai giocatori.