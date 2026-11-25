Il panorama videoludico attuale non gode di una situazione particolarmente sana. Le console e l'hardware necessario per giocare raggiungono prezzi sempre più elevati , sollevando interrogativi sull'accessibilità del settore. Per Ken Kutaragi , creatore della PlayStation, la situazione non è delle migliori. A tal proposito, immagina un futuro in cui le cose potrebbero cambiare radicalmente , proprio a causa dei costi elevati dell'hardware e dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Ciò significa che, almeno secondo la sua visione, potrebbe arrivare un'epoca in cui non avremo più bisogno delle console tradizionali .

Console sempre più costose

Le informazioni sono state riportate da Ken Kutaragi in un'intervista rilasciata a The Game Business. Prima di tutto, ha espresso le proprie preoccupazioni per i prezzi attuali dell'hardware. "Al momento le console sono estremamente costose. Non è una situazione sana. Si spendono cifre esorbitanti per acquistarle, perché le schede grafiche sono estremamente costose in questo momento", ha detto.

Questa situazione è legata anche all'evoluzione dell'hardware delle console, che negli ultimi anni si è avvicinato sempre più a quello dei PC. Kutaragi cita proprio il cambiamento introdotto da Sony con PlayStation 4, quando l'azienda scelse un'architettura più simile a quella dei computer, così da agevolare lo sviluppo dei giochi anche per altre piattaforme. Se da un lato questa scelta ha semplificato il lavoro degli sviluppatori, dall'altro ha contribuito a rendere la piattaforma sempre più complessa e costosa.

"Ha funzionato, ma al momento il PC è estremamente costoso: costa quanto un'auto, non è una situazione sana", ha aggiunto Kutaragi, sottolineando ancora una volta quanto sia diventato difficile sostenere i costi delle componenti più avanzate. In questo scenario si inserisce anche l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono concepiti ed elaborati i contenuti videoludici.

Kutaragi, attualmente presidente e amministratore delegato di Cyber AI Entertainment, ritiene infatti che questa tecnologia possa portare a una trasformazione molto più profonda di quanto immaginiamo. "Potrebbe arrivare un'era in cui non avremo più bisogno di console. È un pericolo reale", ha dichiarato.