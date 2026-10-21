Stronghold Crusader HD è in super sconto su Instant Gaming: un grande classico di strategia

Se ami gli strategici in tempo reale, Stronghold Crusader HD è su Instant Gaming a soli 1,57 € invece di 8 € (abbiamo già calcolato l'IVA per comodità). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Combattimenti storici e tanta strategia

Si tratta di un gioco di strategia in tempo reale ed è uno spin-off del precedente Stronghold, realizzato da Firefly Studios. Questo titolo è ambientato nel Medioevo, precisamente in Medio Oriente al tempo delle crociate. La prima versione risale al 2002, ma questa edizione presenta una grafica migliorata, nuove unità, nuovi avversari IA e tante campagne. Precisamente, il numero massimo di unità è passato da 1.000 a ben 10.000 truppe. Inoltre, potrai accedere più facilmente alla modalità multiplayer.

Stronghold Crusader

Potrai usare poteri tattici speciali come la raffica di frecce e sfruttare tante altre abilità uniche. Ovviamente dovrai anche costruire la tua fortezza, con un'economia funzionante e aree di sterminio brutale. Se vuoi fare un tuffo nel passato e vuoi saperne di più, puoi leggere la nostra recensione originale di Stronghold Crusader risalente al 2002.