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Instant Gaming straccia il prezzo di V Rising: puoi ottenere una chiave Steam all'87% di sconto

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare drasticamente il prezzo di V Rising.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/10/2026
V Rising
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Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare drasticamente il prezzo di V Rising: l'offerta prevede uno sconto attivo dell'87% per un costo finale d'acquisto di 5,72€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: In V Rising, i giocatori vestono i panni di un vampiro risvegliatosi dopo secoli di sonno, indebolito e costretto a cacciare per recuperare le proprie forze. Questo action RPG survival propone un'avventura in un vasto mondo aperto dalle atmosfere gotiche, popolato da creature soprannaturali, nemici pericolosi e risorse da raccogliere..

Ulteriori dettagli sul gioco

L'esplorazione conduce attraverso foreste rigogliose, campagne e caverne oscure, dove affrontare soldati, banditi e potenti boss per ottenere nuove abilità. Le risorse e le conoscenze acquisite permettono inoltre di costruire un castello personale, decorarlo secondo i propri gusti, custodire i tesori e creare bare per ospiti e servitori. È anche possibile trasformare gli esseri umani in fedeli seguaci, ampliando il proprio dominio.

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Il sistema di combattimento combina armi, incantesimi e abilità soprannaturali, richiedendo precisione negli attacchi e capacità di schivare i proiettili nemici. L'avventura può essere affrontata in solitaria oppure insieme ad altri giocatori online. Qui la nostra recensione.

#Sconti
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