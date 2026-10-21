Slop-Inator è l'estensione che vi serve per individuare la spazzatura IA su Steam

Per affrontare il problema è arrivato Slop-Inator , una nuova estensione per browser sviluppata da un utente identificato con il nome Elanis. Lo strumento è progettato per segnalare l'eventuale utilizzo di IA generativa nei videogiochi presenti su Steam, offrendo agli utenti un modo rapido per riconoscere i titoli che dichiarano di ricorrere a queste tecnologie. L'obiettivo è permettere a chi preferisce evitarle di avere subito le informazioni che gli servono.

La diffusione dell' intelligenza artificiale generativa nei videogiochi è diventata uno dei temi più discussi dello Steam Next Fest , l'evento organizzato da Valve che permette di provare gratuitamente le demo di numerosi titoli in arrivo. La quantità di giochi che ricorrono a strumenti di IA per i contenuti è esplosa nell'ultima edizione, invasa da una quantità di spazzatura non più ignorabile. Si tratta di una situazione che rischia di rendere ancora più difficile individuare le produzioni indipendenti e le proposte che meritano attenzione.

Correre ai ripari

Slop-Inator, che potete scaricare dalla sua pagina git-hub non è il primo strumento di questo genere: esiste già, per esempio, l'estensione AI Warning for Steam, che svolge una funzione analoga. Il nuovo progetto punta però a offrire un sistema di segnalazione più articolato. Ancora in fase iniziale di sviluppo, dovrebbe funzionare sulle pagine dei giochi, sulle offerte del negozio e sulle pagine dedicate alle demo.

Il sistema utilizza una serie di icone e indicatori colorati per distinguere le diverse categorie di contenuti. Il rosso segnala un utilizzo dell'IA confermato, mentre il verde indica che il gioco non risulta fare uso di queste tecnologie. Altri indicatori possono invece rimanere neutri quando non ci sono informazioni sufficienti per stabilire se l'intelligenza artificiale sia stata impiegata in specifici aspetti dello sviluppo.

Come esempio del funzionamento di Slop-inator viene portato ARC Raiders, lo sparatutto multiplayer di Embark Studios. Il gioco utilizza ancora voci generate con l'IA, per le quali l'estensione mostra un indicatore rosso. La situazione potrebbe tuttavia cambiare: lo studio ha manifestato l'intenzione di sostituire le prestazioni vocali artificiali dei personaggi non giocanti con quelle di attori reali.

Il progetto è interamente open source e il suo autore invita la comunità a contribuire con suggerimenti e osservazioni. Elanis precisa però che lo sviluppo viene portato avanti nel tempo libero, quindi l'implementazione delle richieste potrebbe richiedere tempo. L'estensione è disponibile per Chrome su Windows e per Firefox, mentre tra gli obiettivi futuri figura l'espansione ad altre piattaforme, tra cui itch.io.